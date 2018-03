Los funcionarios se movilizan contra Salom al vetarles la paga profesional

para dirigirse después a la Delegación de Gobierno a pedirle a su delegada,, que retire el recurso

Salom tiene en vilo a 2.400 funcionarios, la mayoría del Ayuntamiento de Palma, pero también de otros municipios como Andratx, Campos y Santa Eugènia, su alcalde también se sumó a la convocatoria de los sindicatos CCOO y UGT, así como del Consell, al negarse a retirar el recurso judicial que impide a los funcionarios cobrar el complemento de carrera profesional.

Esta medida fue adoptada en 2012 con la justificación de la crisis económica, pero "¿no dice el mismo Gobierno que se ha superado? Pues pedimos que la mejora llegue a los funcionarios", expresó Miguel Ángel Romero, de UGT.

El recorte se cifra en una franja que va de los 200 a los 500 euros mensuales por funcionario. El amplio colectivo de afectados está que arde: "Guerra, guerra" pidieron ayer. Al llegar a la Delegación de Gobierno reclamaron la "dimisión" de Salom. Ella se negó a recibir a los representantes sindicales, y les indicó que pidan cita. Lo hicieron. "No pararemos hasta que se alcance una solución, que ha de ser política. La Justicia nos dará la razón", aseguró Pedro Costa, de CCOO. No descartan movilizaciones futuras sino Salom no cambia su postura.

Amparados en la Ley de Función Pública de Balears que "legaliza los pagos por nuestra carrera", los representantes sindicales de los funcionarios sostienen que "hay desarrollo legal".

Además, si fruto de la presión de los funcionarios de toda España, el "Gobierno está lanzando mensajes de que se retiren los recursos, ¿porqué está diferencia aquí?", se preguntan los representantes sindicales. "No es de recibo que en el banco haya más de 400 millones de euros, y no se lo puedan gastar en servicio público".

Los funcionarios insisten en exigir "medidas políticas que acaben con este nudo jurídico". En caso de que la sentencia al recurso les fuera desfavorable, lo impugnarían.

Fue en 2010 siendo alcaldesa Aina Calvo cuando se alcanzó el acuerdo de la paga profesional. En 2012, Mateo Isern como alcalde y en plena crisis suspendió su aplicación. Una sentencia de este último año indica que Cort debe pagar el complemento de 2014 y 2015. En estos momentos, el Tribunal Superior ha suspendido cautelarmente el pago del complemento.