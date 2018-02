Reabren el camino público de Can Mallol

Reabren el camino público de Can Mallol

El camino detras llevar más de una década cerrado. El Ayuntamiento ejecutó ayer una sentencia delde Balears que señala, como destacó la regidora de Función Pública y Gobierno Interior de Cort,, después de la apertura de las barreras. El dueño de la finca de, en Establiments,, por lo que el consistorio lo hizo de forma subsidiaria.

Tres empleados con una pala excavadora colocaron dos rocas de grandes dimensiones a ambos lados de las verjas de hierro, que se encuentran al final del tramo asfaltado del camino. A partir de ahí se inicia el recorrido histórico hasta el Coll de ses Rotgetes, en el término municipal de Esporles, que enlaza con s'Esgleieta. Sin embargo, un kilómetro de la ruta ha estado cerrado desde que la finca cambió de manos. El nuevo propietario creó otro camino que llega hasta el Parc Bit para que los paseantes y ciclistas no pasasen junto a sus terrenos, pero desde el primer momento los vecinos de Establiments se opusieron a este cierre ilegal y se movilizaron en diversas ocasiones.

"Es un gran día, que llevamos esperando desde hace muchos años y luchando por ello", como se congratuló Ángel García del Jalón, de la asociación vecinal. Recordó que el camino en su totalidad es uno de los tradicionales que cruza la isla de forma transversal, ya que permite llegar a Puigpunyent por el lado occidental y a Bunyola por el oriental. "Este señor –afirmó en referencia al dueño– construyó barreras y cerró, pero queremos continuar pasando por allí, como toda la vida", concluyó.

Según señaló el director insular de Medio Ambiente del Consell, Josep Manchado, "pese a lo que muchos piensan, los caminos no cruzan por las fincas, ya que son públicos, sino que limitan con ellas, al igual que otras limitan con una autopista, un polígono o el aeropuerto". El propietario de Can Mallol no lo ve así, por lo que ha recurrido al Tribunal Supremo la sentencia favorable al consistorio y los residentes.

Tanto la asociación vecinal de Son Rapinya como la Federación de Palma mostraron su apoyo a los vecinos de Establiments, ya que recientemente ocurrió un caso similar en Son Quint.