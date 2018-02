Varias entidades denunciarán a Cort ante la Fiscalía por el alquiler turístico

Diferentes asociaciones ciudadanas denunciarán al Ayuntamiento de Palma ante la Fiscalía si no aplica la prohibición del alquiler turístico en pisos.

GOB, Terraferida, Ciutat per a qui l'Habita y la Federació d'Associacions de Veïns de Palma han presentado este viernes un manifiesto con el que reclaman a Cort que cumpla con el acuerdo aprobado en el pleno municipal del pasado mes de julio.

Joan Forteza, en nombre de todas las entidades, ha asegurado que no aceptarán excusas para no prohibir el alquiler en edificios plurifamiliares. "No es opinable el acuerdo que tomó el Ayuntamiento de Palma en julio. Por tanto, según cual sea este pronunciamiento, naturalmente nosotros nos planteamos presentar una denuncia a Fiscalía por falta de aplicación de este acuerdo".

Las diferentes entidades han manifestado su preocupación por el aumento de plazas turísticas en Ciutat, ya que se están tramitando las licencias de 60 nuevos hoteles boutique que supondrían 3.000 plazas más. En estos momentos, Palma cuenta con una oferta de unas 60.000 camas, ha indicado Forteza, de las que 40.000 son de hoteles.

"Ha llegado el momento de decir basta", ha insistido el presidente de la federación que aglutina a las asociaciones vecinales.

Además, los firmantes del manifiesto quieren evitar que se permita el alquiler en espacios urbanos protegidos, como es Pil·larí, Sant Jordi o Son Rapinya.