El Puerto reclama 245.000 euros al antiguo gestor del Nassau por ocupación ilegal

El inmueble situado en Can Pere Antoni está siendo reformado. m. d. vázquez

La Autoridad Portuaria reclama 245.000 euros al antiguo gestor del Nassau Beach por haber ocupado ilegalmente el local de la playa de Can Pere Antoni durante más de ocho meses. El organismo estatal exige a la empresa Insula Avantia dicha cuantía porque "es lo que el Puerto ha dejado de ingresar en concepto de canon de ocupación y de actividad" desde diciembre de 2016 –cuando la concesión y las prórrogas finalizaron– hasta el pasado 3 de agosto, día en el que el establecimiento fue desalojado por orden judicial.

La ocupación de esta zona de dominio público conocida como Troneres "sin el correspondiente título de la Autoridad Portuaria también ha supuesto un perjuicio intangible de imagen", tal como explicaron, debido a que el local tuvo que ser clausurado en plena temporada turística y la nueva concesionaria no pudo comenzar las obras de remodelación hasta que no se marchó la anterior. Sin embargo, el organismo estatal no ha reclamado ninguna cantidad por este concepto, sino solamente por la ocupación ilegal.

Actualmente, el inmueble del Portitxol está en pleno proceso de remodelación. La previsión de la empresa, Marport Sunbeach, es abrir para Semana Santa. Pese a que la estructura se mantendrá, los obreros están modificando prácticamente todo, como por ejemplo los baños, la cocina, el pavimento, el mobiliario y los más de 200 metros lineales de fachada del negocio, que será de vidrio y placas de cemento.

La concesionaria tendría que haber comenzado a gestionar el antes denominado Nassau Beach en diciembre de 2016, aunque no pudo entrar en el establecimiento hasta el pasado agosto, por lo que también ha sufrido un perjuicio provocado por la ocupación ilegal de Insula Avantia S. L. Desde la Autoridad Portuaria informaron de que, además, esta empresa debe dinero a la Seguridad Social y Hacienda.