La plataforma 'Ciutat per a qui l'habita' se ofrece al ayuntamiento de Palma para realizar gratis la zonificación del alquiler turístico G. Bosch

La plataforma Ciutat per a qui l'habita, no per a qui la visita se ha ofrecido al Ayuntaiento de Palma para realizar el estudio de la zonificación del alquiler turístico , después de conocer que el equipo de gobierno quiere externalizar este trabajo contratando a un equipo especializado por un importe de 20.000 euros. Estamañana representantes del colectivo han entregado esta iniciativa en el registro del Ayuntamiento de la plaza de Santa Eulàlia.

Desde la plataforma recuerdan que el pleno del mes de julio del año pasado aprobó la propuesta de iniciativa popular de prohibir el alquiler turístico en los edificios plurifamiliares a instancias de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma. Quince entidade intervinieron en la sesión defendiendo esta propuesta, que contó con el apoyo de Més, Podem y la abstención del PSOE y del PP. Según la plataforma, la propuesta de zonificación única se justifica porque las viviendas "no han de ser para los turistas, ni para los rentistas, ni para los especuladores".

Para los integrantes de esta iniciativa "ya tenemos zonificación en Palma gracias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que, por ejemplo, s'Arenal y Cala Malor son contempladas como zonas eminentemente turísticas". Por ello, consideran que Cort "no puede obviar la solicitud de zonificación única propuesta por los movimientos sociales y, en consecuencia, mantener la prohibición del alquiler turístico de viviendas a partir de ahora".

Han afirmado que "estamos asistiendo a situaciones de emergencia habitacional y de destrucción acelerada del tejido social". Por ello, en Palma, "no queremos que se destine ningún recurso a estudios privados que, para nada, van a eximir de responsabilidades al consistorio en la decisión que debe adoptar y que debe ir en consonancia con los compromisos ya adoptados".

Se han comprometido asimismo a "contribuir al debate público sobre la mercantilización turística de la vivienda". Afirman que, además de las circunstancias específicas de Palma, quieren "compartir la experiencia de distintas ciudades europeas que han analizado el impacto de este tipo de alquiler sobre la vivienda y el territorio". Por todo ello, se ofrecen a realiar este estudio gratuitamente "avalados en todo momento por académicos expertos en gentrificación y turistificación".