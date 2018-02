Noguera pide "responsabilidad, tranquilidad y consenso" a los restauradores para la ordenanza de terrazas

El alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha solicitado esta mañana la asociación empresarial de restauración "tranquilidad, responsabilidad y voluntad de consenso" para alcanzar un acuerdo lo más amplio posible en relación a la modificación de la ordenanza de terrazas que se esrtá realizando en estos momentos.

Ha afirmado asimismo que no tiene ningún inconveniente en aplazar la reunión prevista para esta tarde, tal como han solicitado los restauradores "si esta petición se hace desde la voluntad de llegar a acuerdos".

Ha recordado que el equipo de gobierno ha cedido en cuestiones importantes planteadas por los restauradores, como en el mantenimiento de los dos metros de paso para los peatones excepto en el centro de la ciudad y en Santa Catalina. En la propuesta se ha incorporado otra petición de los restauradores consistentes en el mantenimiento del actual horario de ocupación, cuando inicialmente se reducía en una hora.

En cambio, considera que se deben mantener la obligatoriedad de retirar cada día las mesas y las sillas, porque "el espacio públio es de totos" y que se debe mantener la supresión de las actuales pérgolas dándoles un plazo de un año y medio para su eliminación. Al respecto, ha recordado que las terrazas de es Born solo instalan sombrillas y pantallas y no por ello han no están ocupadas. De todas formas, ha afirmado que esta cuestión no es una petición de los restauradores, sino que es una exigencia del PP.

Les ha pedido que no "desbaraten" esta voluntad de consenso y negociación por los intereses de una calle, como es la de Fàbrica, "que, por su falta de regulación, ha creado el problema", haciendo alusión al estudio zonal propuesto, según el cual se reduce la ocupación de la vía pública en un 34%, permitiendo una ocupacón de 2,40 metros a ambos lados de la calle frente alos 3,25 y 3,84 actuales.