Cort apoya el proyecto del Consell para los nuevos accesos del Coll d'en Rebassa

El departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Palma apoya el proyecto del Consell para los nuevos accesos a la barriada del Coll d'en Rebassa desde la denominada vía conectora y que contempla hasta cinco rotondas.

Si bien el Consell ha aceptado aplazar un mes la aprobación definitiva de la propuesta con el fin de incorporar una serie de modificaciones que garanticen la movilidad peatonal y ciclista, así como el posible trazado del tranvía en el caso de que, cuando se ejecute esta infraestructura, se cambie el actual, que no le afecta, el concejal Joan Ferrer ha afirmado esta mañana que la propuesta del Consell "es la única que garantica la fluidez en las entradas y salidas de Mercapalma y de las cocheras de la EMT.

En relación a la alternativa presentada por el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, que simplifica los enlaces necesarios y reduce las seis rotondas proyectadas por la institución supramunicipal a dos, el concejal ha afirmado que "se trata de un boceto", que no va acompañado de los estudios de fluidez necesarios para que se pueda tener en cuenta. De ahí que los técnicos de su departamento, que son los que deben informar por parte del Ayuntamiento, lo hayan descartado, perse que esta alternativa es apoyada por la Federació d'Associacions de Veïns de Palma.

En relación a la adaptación de las nuevas conexiones al futuro tranvía, Ferrer ha indicado que no se tiene previsto cambiar el trazado aprobado inicialmente en 2011, que conecta la plaza de España con la Platja de Palma y el Aeropuerto de Son Sant Joan pasando por el Molinar, Can Pastilla y el Coll d'en Rabassa, que no está afectado por estas obras. Se trata, simplemente, según el concejal, de garantizar que las nuevas conexiones no sean un impedimento para el tranvía si, en un futuro, se decide cambiar el trazado proyectado hace siete años.