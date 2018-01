Una mujer desahuciada: "Dejé de pagar el alquiler para cuidar a mi hija"

Sin casa y separados. Pilar y sus dos hijos viven desperdigados desde que fueron desahuciados el lunes. La mujer tuvo que dejar de trabajar para atender a su hija recién operada y acumuló ocho meses sin pagar el alquiler.

Una comitiva formada por un cerrajero, un agente de la Policía Nacional y un funcionario judicial se presentaron el lunes a primera hora de la mañana en casa de Pilar Biayna para ejecutar una orden de desahucio. Desde entonces la mujer y sus dos hijos, ambos discapacitados, viven desperdigados con la única esperanza de que el IBAVI les conceda un piso adaptado que llevan reclamando desde hace cinco años.

Pilar pagaba 600 euros de alquiler por el piso en el que vivía con dos de sus cuatro hijos en el barrio palmesano de ses Veles desde hacía cuatro años. Era una solución "temporal" mientras esperaba la llamada del IBAVI.

"Los dos primeros años tenía trabajo y pagaba el alquiler sin problemas. Pero después operaron a la niña, estuvo seis meses de recuperación y yo tuve que dejar el trabajo para cuidarla. Cuando se recuperó, volví a buscar un empleo, sabiendo que con mi edad sería difícil. Lo encontré en una cafetería, pero un año después mi hija tuvo que volver a pasar por el quirófano. Me vi obligada a despedirme otra vez. Agoté el paro y se acabaron las ayudas que cobraba. Empezaron a acumularse las facturas de la luz, el gas y otras cosas", relata esta mujer a la que asesora la plataforma Stop Desnonaments, un movimiento ciudadano que está preparando el primer sindicado de inquilinos de Mallorca.



"Salí corriendo del trabajo"

Los números no cuadraban y Pilar llegó a acumular "ocho o nueve meses" de impagos en el alquiler. "La propietaria del piso sabía cuál era mi situación. Le pedí que tuviera paciencia y le prometí que, en cuanto encontrara trabajo, le iría pagando poco a poco todo lo que le debía. En ese momento solo teníamos la paga de la niña, 258 euros. Pero le dio igual y acabó denunciándonos", lamenta.

Pilar llegó a encontrar otro trabajo en una cafetería, pero ya era demasiado tarde. El desahucio llegó por sorpresa. Nadie avisó a la mujer de que tendría que abandonar el inmueble el lunes. "Yo estaba trabajando. Mi hijo estaba solo en casa y cuando abrió la puerta le dio un ataque de ansiedad. Me llamó, salí corriendo del bar y llegué al piso. Apenas nos dieron tiempo para recoger nuestras cosas. Tuvimos que dejar a un conejito al que teníamos mucho cariño", recuerda Pilar con los ojos humedecidos.

"Ahora tanto mi hijo como yo tenemos trabajo y podríamos ir pagando, pero ya es demasiado tarde porque estamos en la calle. Cuando la propietaria me puso la denuncia me envió un mail y me dijo que no teníamos nada de que hablar, y que el tema ya era cosa de los abogados. No soy una mala persona, sé que tenía que pagar. Solo le pedía tiempo", indicó esta mallorquina.

El desahucio ha obligado a esta madre a separarse de sus dos hijos menores. La niña vive en casa de una de sus dos hijas independizada, la única que vive en un inmueble con ascensor. "Pero estudia y trabaja, y no puede dedicarse 24 horas a su cuidado", cuenta angustiada la mujer. La propia Pilar se aloja de momento con otra de sus hijas. Y el niño vive en casa de un amigo de la familia.

Horas después del desahucio la mujer empezó a bucear en diferentes portales inmobiliarios en busca de otra casa para constatar que no puede permitirse pagar un alquiler. "No hay pisos por el precio que pagábamos, y menos con ascensor. Muy pocos están adaptados para sillas de ruedas. Incluso puedo renunciar a eso. El problema es que por cualquier piso de dos habitaciones te piden entre 800 y 900 euros. Es una barbaridad. ¿Pero quién puede pagar eso?", se pregunta.

Pilar considera que la única solución para escapar de la situación dramática que está viviendo pasa por el IBAVI. Lleva un lustro en lista de espera para ser beneficiaria de uno de sus pisos, por ahora sin ningún éxito. Y denuncia que el organismo público ni siquiera le facilitó una vivienda protegida cuando les advirtió de que tenía sobre la mesa una orden de desahucio.

"Al principio nos dijeron que teníamos muchos puntos para ser beneficiarios de una de sus viviendas, pero han pasado más de cuatro años desde entonces. Un día, cansada de esperar, les dije que renunciaba a un piso adaptado. Que me conformaba con que tuviera ascensor y un alquiler más bajo que el que estaba pagando. Se negaron argumentando que según la normativa me tenían que dar un piso adaptado porque tenía a mi cargo a un menor con una minusvalía. Me consta que tienen pisos normales vacíos. Y también sé que hay viviendas adaptadas en las que no viven personas con alguna discapacidad. Es desesperante", critica Pilar.

A la espera de que alguien le ayude, Pilar sigue levantándose todos los días a las cinco de la mañana para poner desayunos en la cafetería en la que trabaja: "Soy una persona optimista. Además trabajo de cara al público, así que pones buena cara aunque tengas ganas de llorar todo el día".