Confirmada la denegación de la licencia para el centro comercial de ses Fontanelles

El juzgado contencioso administrativo número 1 ha desestimado el recurso interpuesto contra la resolución de la gerencia de Urbanismo del 22 de diciembre de 2015 de denegar la licencia de actividad para el centro comercial de ses Fontanelles.

Con esta sentencia, el Ayuntamiento considera que se da la razón al actual equipo de gobierno de no otorgar la licencia después de la decisión del Govern de no conceder la licencia autonómica de gran establecimiento.

Cabe recordar que en diciembre de 2015, Cort no autorizó la modificación del proyecto, decisión que la promotora del centro Palma Springs recurrió.

La sentencia avala la forma de actuar de Gerencia de Urbanismo ya que la licencia solicitada es de obra y de actividad, y la actividad, en el caso concreto de las grandes superficies y en el momento de la solicitud, se condicionaba a la existencia de una licencia autonómica, ha remarcado el Ayuntamiento en un comunicado.