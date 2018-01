El tripartito de Cort rechaza el mantenimiento de la actual biblioteca del Molinar

La actual biblioteca del Molinar, situada enfrente del colegio público, será trasladada al edificio de la Petrolera. La oposición de la asociación de Padres y Madres del colegio público, apoyada por 14 entidades de la barriada, y por los grupos municipales del PP y Ciudadanos, no ha conseguido modificar la decisión del concejal de Cultura de Cort, Llorenç Carrió, y que se mantenga abierta la actual biblioteca al tiempo que se pone en funcionamiento la nueva infraestructura en el edificio emblemático de La Petrolera.

La presidenta de la Asociación de Padres y Madres del colegio público del Molinar, María del Pilar Martín, ha advertido en su intervención en el pleno, previa al debate sobre el punto presentado por el PP, que "no nos quedaremos de brazos cruzados viendo como cierran nuestra biblioteca" y advirtió que "seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas para evitar que rompan este proyecto. Un proyecto que afecta a todo un barrio y, sobretodo, a 450 niños de nuestro colegio en los que usted no ha pensado", refiriedose al concejal Carrió.

Por su parte el responsable de Cultura municipal ha insistido en que "no cerramos la biblioteca, sino que la trasladamos a un espacio emblemático de la barriada", lo que permitirá abrirla tres mañanas en lugar de dos, además de todas las tardes y los sábados por la mañana. Carrió también se ha comprometido a mantener el programa educativo que realiza el colegio público en relación a la biblioteca municipal y ha insistido en que "no sería coherente que en una barriada haya dos biblioteas mientras que en otras de la ciudad no existe ninguna".

Por su parte, la concejala del PP, Antònia Roca, ha insistido en el mantenimiento del actual centro "porque no se lo pide el PP, señor carrió, sino todo el barrio del Molinar". Por su parte, el concejal de Ciudadanos, Pedro Ribas, ha lamentado que la decisión de cerrar la actual biblioteca se haya tomado "de espaldas a los vecinos y las entidades de la barriada", justificando su apoyo a la propuesta del grupo conservador "porque las cosas no se hacensin consultar a los afectados".



Reunión esta tarde a las puertas del centro

La asociación de madres y padres del colegio público se ha reunido esta tarde para establecer los pasos a seguir para que el recinto continúe abierto. Pilar Martín ha señalado que la recogida de firmas es su próxima baza y que, con toda probabilidad, acudirán con ellas al pleno del mes que viene. Usuarios de la biblioteca han querido dejar claro la gran función social que cumple la biblioteca, una función, apuntan, que "la nueva infraestructura no cumplirá".