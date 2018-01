Sin fecha para el inicio de las obras del boulevar frente al Palacio de Congresos

El Consell de Mallorca desconoce cuándo podrán iniciarse las obras de conversión en boulevar del tramo de la actual autovía del aeropuerto comprendido entre su intersección con el torrente de na Bàrbara y la calle Manuel Azaña, junto al Palacio de Congresos.

En estos momentos, el proyecto de ejecución, que ha sido encargado a un despacho externo, ya ha sido supervisado por los técnicos de carreteras del Consell de Mallorca. Ahora se está elaborando el pliego de condiciones para la posterior licitación de las obras.

Si bien la financiación de la conversión de este tramo de autopista en vía urbana fue incluida en los fondos de capitalidad correspondientes a 2017 con un importe de 700.000 euros, el coste del proyecto definitivo se ha disparado hasta alcanzar la cifra de 1.600.000 euros, más del doble de la previsión inicial.

La diferencia no ha sido consignada en los fondos de capitalidad para el presente año, por lo que serán aportados directamente por el Consell de Mallorca, según manifestó en su momento la responsable del departamento de Carreteras de la institución supramunicipal, la consellera socialista Mercedes Garrido.

Los materiales de desecho que genere esta obra se van a reutilizar para la ejecución de pantallas acústicas en un tramo de la mediana de la autopista de Andratx, de ahí que el proyecto de primera línea del litoral de Llevant se vincule también a este tramo de vía rápida.

Con los plazos habituales de la Administración es poco probable que el proyecto pueda estar adjudicado antes de que comience la próxima temporada alta. No obstante, desde el Consell no se descarta que las obras se puedan iniciar en los meses de máxima afluencia turística, ya que algunos trabajos, como el ajardinamiento de determinados tramos no afectan al tráfico rodado. El proyecto de ejecución incluye la conversión en aceras de los actuales arcenes de la autopista, con la colocación del correspondiente bordillo desde la calle Puerto Rico hasta la confluencia con el torrente de na Bàrbara.

A partir de esta calle y hasta el Palacio de Congresos esta operación ya está realizada. También se procederá a la apertura de la calle Brotad y a la señalización de una parada de bus entre esta y el torrente, junto a la vía de cintura.

Por el momento no se abrirá la mediana a la altura de Puerto Rico ni de Brotad, aunque se dejará nivelado el firme de cada lado. En el lado del mar se procederá a la colocación de la acera y a completar el ajardinamiento hasta el existente. Se mantiene igual la salida del Portitxol y se señalizará una parada de bus entre la pasarela existente junto a la calle Calí del Molinar. También habrá dos pasos peatonales con regulación semafórica en el cruce de la calle Brotad y junto al torrente de na Bàrbara.