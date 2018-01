Catalina Solivellas abre las fiestas de Sant Sebastià de Palma

La actriz y directora Catalina Solivellas ha dado el sus a las fiestas de Sant Sebastià reclamando una Palma para los palmesanos, una ciudad donde los jóvenes puedan tener su propia vivienda y pidió a los políticos que sean "resolutivos" para que el "alma" de Ciutat no se pierda. En su pregón, también defendió la libertad de las mujeres a disfrutar de estas fiestas, "porque en Sant Sebastià no queremos manadas. ¡No es No!". Solivellas ha compartido protagonismo con el grupo Sterlin, que justo después ofrecerá un concierto en la misma plaza de Cort.

Solivellas había anunciado que huiría de las lamentaciones y de las críticas políticas, pero sí fue reivindicativa. "Creo que no vamos bien, que los mismos palmesanos quedamos excluidos de poder vivir en Palma. Yo misma, si ahora quisiera vivir aquí, donde nací, no podría, por los precios de los pisos. Y, puesto que estamos, ¿cómo puede ser que la corriente eléctrica y la calefacción sean más baratos en Alemania que aquí?", ha planteado Solivellas ante una plaza de Cort llena de gente.

Para la artista, Ciutat es el paraíso y como tal, "todo el mundo quiere venir". "En el viaje a la modernidad, hemos ganado cosas muy buenas, y también mucho dinero, pero tenemos que ir con cuidado para no perder el alma de Palma, que es única e intransferible", ha apostillado.

De cara al futuro, Solivellas se mostró optimista. "Ahora parece que, en Palma, se iniciará una serie de obras capitales para la ciudad. Parece que hay la voluntad de proyectar y dirigir Palma; era bien hora, porque Palma, los últimos años, demasiado años según mi parecer, había perdido forma; no había ni proyección ni dirección; no era tratada como merece. Era como si tuviésemos a Maria Callas y le hiciéramos cantar el Despacito".

Como deseos, Catalina Solivellas ha pedido"poder seguir hablando en mi lengua con naturalidad y me gustaría que fuésemos líderes en la excelencia, no solo en el número de turistas que nos vistan, o en ser una de las capitales más caras de España, que también está muy bien si no se nos excluye".