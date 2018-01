Plásticos y otros restos que no caben en los contenedores.

Plásticos y otros restos que no caben en los contenedores. Mallorca Blue

Los plásticos de Can Valero no recogidos acaban en sa Riera

Algunas de las empresas del polígono de Can Valero han reiterado sus quejas al Ayuntamiento al comprobar cómo las basuras, en su mayor parte plásticos, que no caben en los contenedores acaban en el suelo, y ahí permanecen semanas sin recoger.

A la suciedad que critican empresas como la concesionaria de coches de lujo Porsche, se añade la gravedad que supone que estos restos acaben depositados en el torrente de sa Riera. La plataforma civil Mallorca Blue alerta del "peligro" que esto supone para el estado de conservación de las aguas del litoral, puesto que "cuando llueve, estos depósitos de plástico, son arrastrados desde las orillas del torrente hacia la pendiente y de ahí acaban en el mar".

Los trabajadores de las empresas de Can Valero vienen observando que "no es basura que depositemos nosotros, sino que probablemente alguien que no tiene negocios en el polígono las tira aquí", indicaron.

Un operario de Porsche lamentó que "la situación es peor en Can Valero, puesto que cuando estábamos en el polígono de Son Castelló la recogida era más eficaz".

Algunos de los restos plásticos que llevan más de una semana a los pies de los contenedores son tubos de electricidad a los que se les ha arrancado el cobre.

Desde Mallorca Blue alertan de "cómo esta sopa de plásticos acaba en el mar por efecto de las riadas". En Mallorca, aunque no llueva mucho de manera continuada, sí que se producen precipitaciones que acaban arrastrando estos cúmulos de basuras en los lechos de los torrentes, y de éstos, acaban en aguas de la bahía de Palma.

El control de limpieza de los torrentes es competencia de la conselleria de Medio Ambiente, en cuanto se refiere a la vegetación que crece en su interior; pero es Emaya la empresa que retira trastos. Es frecuente encontrar electrodomésticos y otros objetos en los torrentes como el de sa Riera, el Gros y el de Cala Major.

A juicio de la plataforma es fundamental que las distintas administraciones tomen medidas correctoras como la limpieza de todos los torrentes, incluidos los que no están asfaltados, o coloquen unas mallas metálicas.