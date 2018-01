Ses Estacions volvió a reunir a 1.000 pequeños corredores en la Cursa del Reis

Alison Ruth estrenó el podio. La pequeña de 3 años alcanzó ayer la meta en la Cursa dels Reis, organizada por el Ayuntamiento y celebrada en el Parc de ses Estacions, que ayer se convirtió en una verdadera pista de atletismo. Unos mil niños, de 0 a 12 años, se calzaron sus deportivas y en distintas tandas corrieron distintas distancias según la edad. Los peques, 200, y 800 metros, los mayores. Sandra Cadena es la orgullosa mamá de Alison. Nacida en La Paz, lleva 11 años en Mallorca. "Cada año quiero volver a mi país pero no lo hago porque me he enamorado de la isla".

La regidora Susanna Moll, que admitió que ella "solo corre de un lugar a otro pero que no está abonada a la moda de la práctica 'runner', reconoció que "por seguridad tenemos que poner el límite de 1.000 participantes, aunque se apuntarían muchos más".

Los padres, y también abuelos, contuvieron "los nervios por la llegada de los Reyes"; que se sumaron a los de la prueba deportiva. "¡Que ya vienen los Reyes!", anunciaba una emocionada Aina Llull. "No soy buena corredora", confesó la cría de 9 años; a su lado, Carme Llull, su hermana que sí corre "bien". El primo Franc Campins aguardaba su turno. "¡Él sí sabe; ¡participa en pruebas de atletismo!", relató Aina, fardando de primo.

Marina Marimón tiene 15 meses. Su abuelo Serafín Benítez, un habitual de las carreras, la porta en brazos. No ocultó su orgullo. "¡Hay que hacer cantera!", aseguró.

La prueba se ha convertido en una de las citas lúdico deportivas de las fiestas navideñas. Ses Estacions fue por unas horas la mejor pista para los niños corredores.