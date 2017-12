Más seguridad para las fiestas de fin de año

Las medidas de seguridad en las plaza de Cort y en es Born con motivo de la celebración, el próximo 31 de diciembre, de las fiestas de año nuevo se incrementarán "de forma significativa", según la concejala de Participación Ciudadana, Eva Frade.

Además de los obstáculos físicos ya colocados el año pasado con el fin de impedir que un vehículo pueda atropellar a los ciudadanos que acudan a la fiesta, se contempla la implantación de otras medidas, entre las que se incluyen más presencia policial de agentes uniformados y de paisano.

No se descarta, aunque tampoco se confirma, que se instalen controles individuales de acceso a ambos recintos de las fiestas ya que el nivel de seguridad cuatro que había el año pasado se ha incrementado a "más cuatro", después de los atentados de las Ramblas de Barcelona. Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana no confirman ni desmienten estas previsiones, alegando que el dispositivo de seguridad no se concretará hasta la próxima semana y que, en todo caso, el Ayuntamiento y la Policía Local, en estas cuestiones, "está a lo que determine la Policía Nacional, cuerpo competente en materia de seguridad", según un portavoz de la concejalía.

Mientras tanto, desde Participación Ciudadana presentaron ayer las dos fiestas de fin de año, que combinarán el Street Dance en la plaza de Cort con la música de Pelillos a la Mar y la actuación del Dj Joan Campos en el Born.

Se pretende que la fiesta de la plaza de Cort sea más familiar, de ahí que comenzará a las once y media de la noche y solo se prolongará media hora después de las campanadas de en Figuera.

En es Born, no obstante, la fiesta comenzará a las 23,oo horas del día 31 de diciembre y se prolongará hasta las tres de la madrugada. Comenzará con la actuación de Pelillos a la Mar y continurá con la del Dj Joan Campos acompañado de la drag queen Tormenta Troupé.

Como el año pasado se proyectará en la fachada del Solleric un espectáculo que recogerá imágenes de la Luna, las estrellas y la Tierra, para acabar con la representación del reloj de en Figuera, que reproducirá las campanadas.