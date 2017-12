Alfonso Meaurio, morir antes de hora

Hace cinco días le mandé un WhatsApp para saber cómo se encontraba y para invitarlo a tomar un café, como acostumbrábamos. Me contestó al cabo de bastantes horas que me hicieron presagiar lo peor.

Su respuesta, como siempre, fue lacónica y con sentido del humor: "No muy fino. La verdad es que las cosas no van muy bien. Yo tampoco te pregunto por tu hijo. Como siempre te ruego discreción, aunque en tu caso no hace falta. Besos".

Ese día ya estaba en fase terminal, con fuertes dolores y sin más esperanza que la de no amargar a la familia durante sus últimos días de existencia.

Alfonso era un hombre de una pieza. Ni edulcorado, ni exquisito, pero sí reciamente educado y con una inteligencia, humanidad y picardía poco comunes.

El jueves fui al hospital a verlo. Estaba sedado hasta las cejas, sin sufrir, ajeno a la noticia de su muerte, adelantada a través de una nota de prensa del ayuntamiento de Palma.

Alfonso era cosa en Turismo y esa misma mañana sus compañeros derramaron lágrimas en un minuto de silencio oficial. Los medios digitales y las radios habían divulgado rápidamente la noticia y hasta un alto cargo del Govern escribió un tuit in memoriam. Ya se sabe que siendo cosa y relativamente joven aumentan las plusvalías plañideras.

A medida que las llamadas de teléfono y los mensajes de condolencia iban llegando, los familiares y amigos más directos no dábamos crédito.

Al rato, hizo su presencia el director del hospital, en una de las visitas más incómodas que haya podido hacer en su vida. Se disculpó por nada y dijo que la presidenta del Govern se había interesado por el estado del paciente. Todo un papelillo para alguien que, sin duda, tiene acreditada fama profesional.

Tras la visita del director, un familiar directo me dijo que era una pena que Alfonso no pudiera enterarse de nada porque se habría descojonado.

Todo este tingladillo tan local le habría entusiasmado y esta historieta de su muerte anticipada le habría servido, como a Groucho Marx, para convertirla en un gag de leyenda.

Pero, mientras se iba desarrollando toda esta tragicomedia, el pobre Alfonso seguía respirando sus últimas bocanadas de aire mientras el sol de mediodía, que le iluminaba la cara, entraba cálido por la ventana de la habitación desde la que se ve el casco antiguo de Palma. Una habitación con hermosas vistas otoñales, para el triste final de un gran tipo.