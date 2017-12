Estos son los grupos que actuarán en la revetla de Sant Sebastià de Palma

Un total de 34 músicos de los 52 contratados en la junta de gobierno celebrada esta mañana para participar en las próximas fiestas de Sant Sebastià actuarán en la Revetladel día 19, víspera del patrón de la ciudad.



El resto de grupos y artistas actuarán en la revetla del día 14 de enero que se celebrará en tres barrios de la ciudad y en los emplazamientos del Park Krekovic, Plaza Santa Pagesa y el parque se Son Dameto. O en el concierto de los 40 Pop previsto en la plaza Joan Carles I el 13 de enero y en el de la Cope Mallorca del día del patrón en la plaza de España.



Según ha explicado esta mañana la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, Eva Frade, en el proceso de selección de los artistas y grupos musicales, en el que han participado los ciudadanos mediante encuestas, se han presentado un total de 290 ofertas (38 más que el año pasado), por parte de 37 empresas (9 más que en 2016).



La Revetla mantiene los ocho escenarios de años anteriores, aunque en esta ocasión se incopora la plaza de Cort, suprimida el año pasado por las obras que se realizaban en la fachada del Ayuntamiento y en un edificio particular.



El 88,2% (30) de los grupos y artistas contratados no han actuado nunca en la ciudad, mientras que el 64,7% (22) son locales, y el 32,3% (11) tienen su repertorio total o parcialmente en catalán.



El coste de las actuaciones musicales de las fiestas del patrón es de 271.601 euros, distribuidos de la siguiente forma: 210.033 par la Revetla, 40.001 de los conciertos de las radios y 21.568 de las actuaciones en los barrios.



El catel musical de la Revetla distribuido por plazas y estilos musicales es el siguiente:



Plaza Major (Ball de Bot y músicas el mundo)

Arreu (Mallorca), Qanarusa (Mallorca), Nakany Kanté (Guinea Konakry), Motherfolkers (Mallorca) y Jès (Mallorca).



Plaza de Cort (Música electrónica)

Pedro Trotz (Mallorca), John Grvi (Madrid), Paula Serra (Mallorca) y Uner (Barcelona)



Porta de Santa Catalina (Jazz)

Eva Fernández (Barcelona), Highlands Projet (Mallorca), Romeo (Mallorca) y Sessokho Afro Jazz.



Plaza del Rei Joan Carles I (Pop/Ska/ Reggae)

Jorra y Gomorra (Mallorca), Cirko (Mallorca), Txarango (Barcelona) y La Gran Orquesta Republicana (Mallorca).



Plaza de la Reina (Flamenco/Rumba/Rock)

Aurora (Barcelona), Medina Azahara) (Córdoba), Taiva(Mallora) y La Rumba Nostra (Mallorca)



Plaza de España (Pop-Rock)

Lilis House (Mallorca), The Dreaming Spires (Reino Unido), Urtain (Mallorca), Maldita Nerea (Murcia) y Maranges (Mallorca).



Plaza del Olivar (Swing/Música latina)

Timba Tumbet (Mallorca), Drty Rices (Mallorca) y O Sister (Sevilla).



Plaza de Jacint Verdaguer (Música alternativa)

Jansky (Mallorca), Beach Beach (Mallorca), Peter & The Test Tube Babies (Reino Unido), The Patrots (Madrid) y Saim (Mallorca).



En la denominada Revetla als Barris, que se celebrará el día 14 de enero actuarán los siguientes grupos:

Parc Krekovic

Tabú (19,00 horas) y La Puta Opepé (20,30 horas).



Plaza de Santa Pagesa

Pistola (19 horasa) y No Room (20,30 horas)



Parque de Son Dameto

Havaneres Sotavent (19 horas) y Posidònia (20,30 horas)



En el concierto Palma 40 Pop 2018, que se celebrará el 13 de enero en la plaza Joan Carles I actuarán los siguientes artistas y grupos a partir de las 21,00 horas: Isaac Leon, Crazy & Orli One, Dryan, Henry Mendez, Romy Low, Fora de Joc, Bruno Sotos y Maico.



El 20 de enero en el concierto Cope Mallorca que se celebrará a partir de las 21 horas enla plaza de España actuarán Ander Grauns, The Turners y Bebe.



El tercer concierto de las radios que se celebraba coincidiendo con Sant Sebastià este año no se realiza debido a que el concurso, convocado en dos ocasiones, resultó desierto.