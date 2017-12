El 'Pop Up' de Navidad es tendencia en Palma

El 'Pop Up' de Navidad es tendencia en Palma

Las tiendas efímeras o 'Pop Up' fueron inventadas en Londres y son furor en Palma. Este fin de semana, son tres los puntos de venta de ´quita y pon´ que este fin de semana se han organizado por Navidad.

Wish Pop Up Stor-ies estrenó este jueves su segunda edición y tendrá lugar hasta el próximo16 de diciembre en La Rambla, 15. En esta ocasión cuenta con el patrocinio de Monapart Palma, "porque allí donde hay talento, creatividad e innovación, nos sentimos como en casa", remarcan. La gran novedad este año es la utilización de nuevos espacios en los que no sólo se expondrán y venderán productos sino también experiencias. En esta línea, organizan Mixologías y deseos, un taller benéfico de coctelería, pues todos los ingresos se destinarán a Gooding, una ONG de Palma dedicada a labores de voluntariado.

Universo Nucli es otra de las opciones para regalar cosas bonitas y originales esta Navidad. El 15 de diciembre, de 11 a 20 horas, y el 16 de diciembre de 11 a 14 horas, se puede visitar esta tienda en Plaza España 4, 3º 1ª. Objetos de decoración, ropa y complementos de moda son algunos de los productos que ofrecen para regalar de una manera diferente en estas fiestas.

ÚNIC Makers Showroom estrenó su edición invierno 2017 que se puede visitar hasta el 16 de diciembre en la calle San Magín 79 - 81. Organizado por OPEN studio 79 y Aka knits, el viernes 15 atienden de 10:30 a 20:00 horas y el sábado 16 de 10:30 a 14:00 horas. Se trata de una cuidada muestra de arte y artesanía en Santa Catalina, Palma.

Entre los diversos objetos a la venta se pueden encontrar cerámica, tapices, chales con tintes naturales, cosmética natural, joyería, moda sostenible, objetos de madera, hidrolatos de plantas de las isla, entre muchos otros productos.