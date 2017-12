El litoral de Palma amanece lleno de plásticos y toallitas

El Molinar y la playa de Can Pere Antoni se han convertido en vertederos habituales. La tormenta Ana ha puesto en evidencia la "urgencia" de separar las aguas pluviales y fecales ante el "incivismo" de las personas que siguen arrojando elementos contaminantes como plásticos, toalllitas y bastoncitos.

Mallorca Blue denuncia que "los políticos solo aportan soluciones transitorias" como la construcción de un depósito que contenga las aguas cuando llueve en la ciudad, y almacenarla para evitar que vaya al mar. "Hay que atajar el problema desde la raíz", insisten desde esta plataforma ciudadana. Cuentan con el apoyo del colegio de Ingenieros que insta a una mejora en las canalizaciones.

Mallorca Blue ha constatado esta mañana la diferencia entre el torrent dels Jueus en el límite entre Palma y s'Arenal, donde "no hay ni un solo plástico" y la costa urbana, Can Pere Antoni, la playita frente a Gesa y el Molinar. "Los vertidos aquí salen de las rieras que no se limpian y de los by-pass. Cuando llueve en Palma, las aguas en lugar de ir a la depuradora van al mar, y como hay mucho incivismo, salen a flote los bastoncitos, las toallitas. Lo más grave no es esa basura que vemos en la costa, sino lo que acaba en el mar", apuntan.

Emaya indica que desde las seis de la mañana están limpiando y, "siempre que ha sido posible", retornan la arena a las playas en las zonas del Molinar, Ciutat Jardí, Portixol y Platja de Palma. Indican que "no han retirado residuos".

Los vecinos y paseantes se han topado con todo tipo de basuras. No faltan compresas.

"¿Por qué no destinan parte de la recaudación de la ecotasa a arreglar esta situación que es urgente en lugar de arreglar las torres del Temple o los caminos de Bellver, que son menos importantes?", cuestionan desde Mallorca Blue.