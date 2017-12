La biblioteca de La Petrolera abrirá en abril pese al rechazo del colegio

La nueva biblioteca municipal del Molinar abrirá en abril en el histórico edificio de La Petrolera, propiedad del Govern. La conselleria de Medio Ambiente, que gestiona estas instalaciones, y el Ayuntamiento de Palma cerraron ayer el acuerdo, pese a que el colegio público del Molinar se opone a este traslado y afirma que la decisión se ha tomado sin contar con los usuarios de la biblioteca ni con la propia escuela.

Con el convenio que ayer firmaron el conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, y Antoni Noguera, alcalde de Palma, Govern y Cort compartirán espacios en Can Salas (La Petrolera), que actualmente es la sede del Creaib (Centre de Recursos d'Educació Ambiental de les Illes Balears). El edificio será remodelado en su interior para habilitar salas de estudio, una sección de lectura infantil y la biblioteca pública, además del fondo especializado en medio ambiente que ya tiene.

Las previsiones del regidor de Cultura, Llorenç Carrió, y de la coordinadora de bibliotecas, Margalida Plomer, es que pueda inaugurarse por Sant Jordi.

Al compartir espacios y contar con más personal, La Petrolera ampliará el horario de apertura a mañanas y tardes. Además, está previsto que acoja actividades los sábados por la mañana.

El conseller Vidal destacó que La Petrolera acoge "uno de los centros de educación ambiental de referencia de Balears" y que "hasta ahora daba la espalda a la barriada del Molinar". Con el convenio con el Ayuntamiento, se barirán las puertas a los ciudadanos del Molinar más horas", añadió el titular de Medio Ambiente.

"Teníamos una biblioteca pequeña, de 70 metros, que no era nuestra, sino alquilada. Ahora tendremos una biblioteca de referencia especializada en medio ambiente en un edificio emblemático", añadió Noguera.

La biblioteca municipal del Molinar está ubicada hasta ahora en la calle Xadó, enfrente del colegio público Molinar. Precisamente los responsables de este centro escolar se han opuesto desde un principio al traslado de la bibioteca, a la que acuden con sus alumnos habitualmente. "Convertíamos a los niños en futuros usuarios", explicó ayer Marta Miralles, jefa de estudios del colegio, quien remarcó que la biblioteca del Molinar es la tercera de Palma en préstamos de libros, ya que su actual emplazamiento es el "ideal".

Sobre esta cuestión, ayer, el concejal de Cultura aseguró que se estaban estudiando "fórmulas" para que puedan continuar estas actividades escolares. Realizar préstamos colectivos, que el bibliotecario se desplace al colegio Molinar o ampliar el tiempo de las visitas de estos niños son las posibilidades que mencionó.

Sin embargo, para la comunidad educativa del CEIP Molinar ninguna compensará que trasladen la biblioteca a la punta del Portitxol. "La mayoría de usuarios tendrán que caminar el doble, no viene de paso", explicó Miralles.

Que el bibliotecario se desplace a su centro tampoco es la solución. "Lo que necesitamos es que los niños conozcan la biblioteca", añadió la jefa de estudios. "Allí [en La Petrolera] entras en una conselleria, hay un guardia de seguridad y según qué tipo de alumnado no entrará, porque no se sentirá cómodo", puntualizó Miralles. "No se ha pensado ni en el punto de vista cultural ni educativo", expuso.