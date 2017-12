Anuncian una querella penal contra los consellers que no protegieron sa Feixina

La plataforma Salvem sa Feixina, integrada por distintas asociaciones vecinales y entidades cívicas ha anunciado que van a emprender acciones penales contra los miembros del Consell de Mallorca que votaron en contra de la preservación del monumento al crucero Baleares como Bien Catalogado.

El portavoz de la plataforma, Bartomeu Berga, ha anunciado también la interposición de querellas penales contra el actual alcalde de la ciudad, Antoni Noguera, y la teniente de alcalde de la Función Pública, Aurora Jhardi, por ser los firmantes del acuerdo por el cual el Ayuntamiento de Palma inició el procedimiento para la aprobación del expediente de demolición del monolito.

En estos momentos la tramitación de este expediente municipal se encuentra paralizado por orden judicial, al estimar el titular de lo contencioso administrativo número dos de Palma, el recurso interpuesto por la entidad proteccionista Arca.

Otro juez de lo contencioso, en este caso el titular del juzgado número tres, acaba de estimar otra medida cautelar por la que se paraliza la efectividad del acuerdo del pleno del Consell de Mallorca por el que rechazó la preservación del monolito como Bien Catalogado. En este caso el juez no entra en el fondo de la cuestión, aunque atiende la petición de la asociación de vecinos de Santa Catalina por la que se deja sin efecto el acuerdo de la institución supramunicipal.

Ahora el Consell está estudiando si recurre o no la medida cautelar, mientras que Arca, que también interpuso in recurso contra la no protección del monolito, pidió tanto a Cort como al Consell que reconsideraran su decisión.

Mientras tanto, la plataforma Salvem sa Feixina continúa realizando actividades con el fin de recabar fondos para proseguir con su cruzada judicial para mantener el monumento. Ayer, en la sede del Círculo Mallorquín, Bartomeu Berga y Jorge Garrido explicaron en una conferencia las actuaciones realizadas a lo largo de los últimos dos años y medio para conservar el monumento. Finalizada la intervención se procedió a al subasta de las huchas, decoradas por distintos artistas, que fueron utilizadas en la campaña realizada para recaudar fondos, en la que se consiguieron unos 2.000 euros, además de la recogida de 9.800 firmas, a las que se han añadido en los últimos meses 3.000 más.