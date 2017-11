Vecinos y Emaya siguen enfrentados por el solar para contenedores en Nou Llevant

No hay fumata blanca entre los vecinos de Nou Llevant y Emaya por el tema del aparcamiento de los contenedores de recogida selectiva de basura en la zona, entre las calles Perú y Brotad, no muy lejos del Centro de Salud y del Palacio de Congresos. La reunión mantenida ayer entre integrantes de la asociación vecinal y la gerente de la empresa pública Imma Mayol fue muy tensa. Las partes salieron encastilladas en sus respectivas posturas. Todo indica a que hoy la manifestación vecinal convocada en Cort con motivo del Pleno será sonada. "No vamos a parar" reiteran como un mantra los afectados.

Los vecinos no aceptan que Emaya vaya a colocarles el aparcamiento de basura porque temen que genere más suciedad de la que ya padecen. Asimismo, no entienden que la empresa se obstine en colocarles los contenedores, "por más que insisten que van a estar vacíos y limpios", con el único argumento de que están cerca del actual estacionamiento emplazado en las avenidas, como medida provisional.

"Si se instalan, se van a quedar aquí", sospechan los afectados. Emaya insistió ayer en que están buscando "ubicaciones más cercanas al centro, y que si en algún momento aparecen solares o subterráneos disponibles", dejarían Nou Llevant. Mientras tanto, su decisión es firme: instalar en este solar municipal el aparcamiento de estas plataformas de contenedores "vacíos y limpios" de recogida selectiva. Mayol les ofreció visitar las instalaciones de limpieza de los contenedores y mantener encuentros cada quince días "para resolver posibles problemas".

Asimismo, Mayol se comprometió a explicar el funcionamiento del servicio a las empresas vecinas, tanto el hotel y el Palacio de Congresos como este diario.

Myriam Fuentes, la directora del IES de Antoni Maura, otro de los afectados, se mostró en contra. "Si quieren dignificar la zona, no se entiende que coloquen estos aparcamientos de contenedores".