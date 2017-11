Mucho más que recetar pastillas

Varios centros de salud de Palma se han sumado a la iniciativa del Govern y del Ministerio de Sanidad y han elaborado o casi finalizado sus mapas con todos los elementos que ayudan a tener una vida sana y feliz. La intención es que los profesionales sanitarios prescriban recursos de la barriada y sin coste a sus pacientes, porque no todo consiste en tomarse una medicación...

No todo se cura con una pastilla. No siempre el remedio a un problema de salud está en los fármacos. Existe la prescripción social y es lo que los mapas de activos en salud contienen: todos aquellos recursos, instalaciones, asociaciones, zonas públicas que contribuyen al bienestar de las personas. De momento, en Palma hay seis centros de salud que se han sumado a este proyecto, promovido desde el Ministerio de Sanidad y desde la Conselleria del mismo ramo.

Los centros de salud de Escola Graduada (el pionero en esta iniciativa), Escorxador y Molinar ya tienen su mapa de activos, mientras que los de Sant Agustí, Son Serra y Son Gotleu lo tienen prácticamente finalizado. El trabajo de elaboración de estos mapas sirve también para poner en contacto a las diferentes entidades de un mismo barrio y posibilitar "la intervención comunitaria", indican desde la Conselleria de Salud.

Un barrio implicado



El mapa que ilustra esta página es el que han realizado conjuntamente el centro de salud de Son Serra-La Vileta, las asociaciones de vecinos de Son Serra-La Vileta, Son Flor, Son Roca, Son Rapinya, Son Ximelis, Son Peretó, las asociaciones de Gent Gran, el centro de servicios sociales Mistral, el IME, Parcs i Jardins, Alcohólicos Anónimos, Cáritas, Proyecto Naüm, Policía del Barrio, Bibliotecas Municipales y el CD Son Ximelis, con el asesoramiento de la conselleria de Salud. Tras seis meses de trabajo, comenta el médico José Suárez, el mapa y la prescripción social se pondrá en marcha en las próximas semanas. En el centro sanitario cuentan incluso con los impresos para que médicos, enfermeras, pediatra y matronas receten recursos saludables.

"La idea es que aparte de paracetamol se recete algo más", explica Elena Cabeza, jefa de servicio de Promoción de la Salud de la Conselleria, quien junto a la doctora Juana Janer está trabajando en este proyecto. La implicación de los facultativos es fundamental. El Govern les ha facilitado la formación a los médicos para comenzar sus mapas de activos y los ha supervisado una vez finalizados, descartando aquellos elementos que no encajen. Además de los de Palma, centros de Alcúdia, Esporles, Felanitx, Campos y Marratxí también se han implicado en el proyecto.

Con los mapas de activos, los profesionales sanitarios podrán prescribir yoga en el casal de barrio, rutas saludables, gimnasia en la asociación de vecinos, lectura en la biblioteca, o ir al mercado para comprar productos frescos, dependiendo del paciente que estén tratando...

"Hay gente que atendemos en el centro de salud que no sale de casa, que no hace nada y no está para darles pastillas, sino para recetarles esto", comenta José Suárez. En su zona, la de Son Serra y la Vileta, llegaron a tener sobre la mesa más de 200 activos en salud, así que fueron seleccionando para quedarse con "todo lo que estaba orientado a la sociedad o promovido por el Ayuntamiento".

Todos los mapas de activos en salud están recogidos en la página https://localizasalud.msssi.es/maparecursos/main/Menu.action.

Paralelamente al trabajo que impulsa la Conselleria, hay ayuntamientos que también trabajan en estos mapas, como los de Esporles, Alaior, Maó y Marratxí. Esta semana, comenta Elena Cabeza, está prevista la reunión con el de Palma.