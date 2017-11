Nou Llevant no quiere más contenedores

Oposición. La intención del Ayuntamiento de convertir una parcela municipal en el almacén de plataformas móviles de recogida selectiva que funciona en el centro topa con el rechazo de los residentes en la barriada

Los vecinos de Nou Llevant no quieren ser el almacén de Emaya. No quieren que un solar de la calle Brotad sea utilizado para aparcar 50 plataformas móviles de contenedores de basura como proyecta la empresa municipal. Avisan de que no lo aceptarán de buena gana y ya hablan de manifestaciones, de colgar carteles e incluso de obstaculizar la entrada de los camiones a la parcela municipal.

Tal como adelantó este diario, un solar entre las calles Brotad y Callao será el aparcamiento para 50 o 60 plataformas de contenedores, una vez ya hayan pasado por las instalaciones de Emaya de avenidas, donde se habrán vaciado y limpiado.

Sin embargo, la vicepresidenta de la asociación vecinal Nou Llevant, Teresa Matos, no da crédito a las promesas de Emaya de que el solar se mantendrá limpio. "Limpiarán los primeros quince días y después, no". Otra vecina, Maria Riva, va más allá: "Si traen los contenedores, habrá más ratas".

Los vecinos se organizaron en grupos y se dedicaron ayer a visitar el centro de salud Emili Darder, el Palacio de Congresos y este diario para informar y anunciar su oposición. "Vamos a por todas", aseguró ayer una de las vecinas.

Matos comenta que se planteó a Emaya la posibilidad de que este aparcamiento para plataformas de contenedores se habilitara en el polígono industrial de Son Morro, en algún solar por detrás de Ikea, y que la respuesta recibida fue "no es factible".

Para el próximo 29 de noviembre hay prevista una reunión con Neus Truyol. En ella le manifestarán su oposición. Una vez más, dicen, ya que a Inma Mayol, gerente de Emaya, le expusieron su total rechazo. Mayol les propuso que se asfaltaría el solar y se probaría durante quince días. "Le dijimos que no", afirma Teresa Matos.

La portavoz el PP en Palma, Marga Durán, y la regidora Lourdes Bosch, anunciaron ayer que exigirán que se retire del orden del día del Consejo de Administración de Emaya de hoy el punto que hace referencia a la adjudicación del contrato para la adecuación de la parcela. Además, en el próximo pleno instarán a buscar un solar alternativo que cuente con el consenso de los vecinos.