Los palmesanos despedirán el año con una fiesta en es Born y otra en Cort

La decisión ya es firme. Los palmesanos despedirán el año con dos fiestas. Una más familiar y tradicional que se celebrará en la plaza de Cort con las campanadas de en Figuera, y la otra más multitudinaria, en el paseo de es Born.

La concejala de Participación Ciudadana, Eva Frade, ya está preparando el programa que tendrá lugar en cada uno de los emplazamientos. En la plaza de Cort habrá música antes de las campanadas y la fiesta se prolongará hasta poco después de medianoche, porque se considera que se trata de una despedida a la que asisten familias enteras.

Se había barajado la posibilidad de prolongar la fiesta de la plaza de Cort ocupando la de Santa Eulàlia, aunque se ha descartado por motivos de seguridad.

El paseo también es el escenario elegido para realizar, el jueves de la semana que viene, el encendido oficial de las luces de Navidad, que este año correrá a cargo de las fundaciones Aldaba y Nemo.

Se barajaba la posibilidad de que este acto se realizara, como es tradicional, en la plaza de Cort, aunque finalmente se ha optado también por trasladarlo a es Born. El día siguiente, viernes, no obstante, la plaza del Ayuntamiento volverá a ser protagonista de la fiesta con motivo de la inauguración del belén de oficios artesanos y la colocación del buzón real de los Magos de Oriente.

Lo más valorado de la Revetla



Por otra parte, ayer Participación Ciudadana presentó el estudio sobre los gustos musicales de los palmesanos y las preferencias del público en relación a la Revetla de Sant Sebastià.

La mayoría de ciudadanos consultados valoran el ambiente de la víspera del patrón, las torradas y la posibilidad de deambular por distintas plazas por encima de las actuaciones musicales.

La encuesta, realizada por el colectivo Mutus, bajo la dirección de Aina Ferrero-Horrach, que asesora a la concejalía en materia musical, se basa en entrevistas realizadas a 1.027 personas de las que respondieron 505, de todas las edades y residentes en los cinco distritos de la ciudad. Tiene valor estadístico, puesto se le atribuye un nivel del confianza del 97,7% con un margen de error del 5%.

Ferrero-Horrach explicó que la mayoría de ciudadanos han asistido a la Revetla en los últimos cinco años y tienen intención de repetir. Los jóvenes son los más interesados en participar en la fiesta y, a medida que aumenta la edad, el interés decrece ya sea por motivos personales o para alejarse de las aglomeraciones.

Se trata de una fiesta bien valorada por los ciudadanos, pese a que consideran que es mejorable la programación musical. Además, prefieren moverse por las diferentes plazas en las que se realizan conciertos que quedarse en una concreta. Asimismo, reclaman que se programen conciertos en las barriadas.

El Pop Rock es el estilo musical preferido por los encuestados, aunque la música clásica y los éxitos de los años 60 y 70 del siglo pasado son valorados por la población de más edad. De la encuesta también se deduce que los palmesanos no tienen hábitos culturales musicales consolidados. Siete de cada diez encuestados no asiste nunca o casi nunca a conciertos el resto del año, aunque la minoría que sí lo hace es muy activa hasta el punto de no tener inconveniente de viajar. La concejal Eva Frade explicó que el objetivo de su departamento es que "la gente se sienta orgullosa de sus fiestas y las sienta como propias".