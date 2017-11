"Me multaron por pintar en un muro que está en el mapa de arte urbano de Palma"

Además de sancionarla con 150 euros, la Policía le requisó el material. "En Cort se lavaron las manos. Hacen un mapa que es oportunismo descarado para dar imagen de frescura, pero siguen sin liberar muros". Asegura que el suyo, "no es el único caso; se criminaliza el grafiti", opina

La paradoja está servida. Gracia de Juan se quedó atónita cuando al estar pintando en un muro en un solar vacío cercano a Flassaders, que está incluido en el mapa del arte urbano, fue multada por la Policía Nacional con 100 euros y además se le requisó el material por un valor de 150 euros. Ocurrió el verano de 2016. Tras dos meses de protestas ante la autoridad, incluido PalmaJove, la oficina que ha confeccionado el mencionado mapa, la artista se dio por vencida.

"Tengo muy claro donde pinto. Fui a las cinco de la tarde, y con dos artistas extranjeros que querían pintar en la ciudad. No me escondo. El vacío legal es tan grande que se está criminalizando el grafiti", cuenta la artista.

Una vecina denunció los hechos. Una joven, Gracia de Juan, junto a dos personas, estaba pintando en una pared llena de otros grafitis en un solar vacío, "propiedad de un ruso, y donde habitualmente hay yonquis y prostitutas", describe ella.

"Cuando fui a reclamar a PalmaJove, que una semana atrás me habían contactado por teléfono para que indicara dónde estaban mis obras, se lavaron las manos. ¿Cómo es posible que den visibilidad en el mapa de cosas que después dicen que no son legales?", se pregunta enfadada.

"Quise recuperar el material, porque me había costado 150 euros. Me dijeron que pagara la multa, y así lo hice pensando que recuperaría la pintura y esprays, pero a pesar de que tanto la policía como desde Igualdad me dieron la razón, no he recuperado nada. Acabé tirando la toalla", cuenta.

Gracia de Juan asegura que el suyo "no es el único caso". "En una ciudad como Palma, donde los políticos se llenan la boca hablando del arte urbano porque ahora mola y se apuntan al carro, siguen sin liberar muros, siguen practicando una política ambigua", añade.

Le indigna la confusión, la "ignorancia" de quien separa grafiti de arte. "En Mallorca hay muchísimo talento que tiene que acabar yéndose fuera porque las malas prácticas en convocatorias, sin profesionales que las gestionen, desalienta; por no hablar de esta persecución de la que es víctima el arte callejero", lamenta.