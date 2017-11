Cort prepara una zonificación turística que sea viable "técnica y jurídicamente"

Cort está preparando una zonificación turística que debe determinar en qué barrios de la ciudad se va a permitir el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares y en cuáles no "que sea jurídica y técnicamente viable" en palabras del teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, José Hila.

Hila explicó que ya se ha trasladado a los técnicos el acuerdo plenario según el cual, recogiendo la iniciativa popular promovida por la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, no se permite el alquiler vacacional en toda Palma.

Recordó que la postura de su partido no es exactamente esta, puesto que el PSOE de Palma es partidario de permitir el alquiler vacacional de la vivienda habitual un máximo de 60 días al año en las zonas que no estén saturadas. Esta postura, no obstante, no es compartida por Més y Podemos, quienes apoyaron la propuesta de la Federació de Veïns.

El teniente de alcalde alerta de que este acuerdo, para que sea convertido en propuesta, debe contar con el respaldo técnico y jurídico adecuado con el fin de que, una vez aprobada la zonificación, no sea tumbada por los tribunales de justicia en el caso de recurso.

Hila señaló que en Urbanismo "hacemos normas, no acuerdos políticos y estas normas limitan derechos, por lo que la propuesta debe estar muy bien justificada".

Indicó que en los barrios saturados como son los situados en el centro de la ciudad y en su primer Eixample, así como en determinadas zonas como las de Santa Catalina y en la Platja de Palma, "es relativamente fácil demostrar que permitir el alquiler vacacional incide negativamente en el derecho al acceso a la vivienda de los vecinos. No obstante, en otras zonas, más alejadas del centro, como por ejemplo en el barrio del Vivero, "no es tan evidente este efecto negativo del alquiler vacacional".

En relación a la posibilidad de permitir el arrendamiento de la vivienda habitual un máximo de 60 días al año, Hila aseguró que en estos momentos no se estudia esta posibilidad, porque, entre otras cosas, "desde Urbanismo lo primero que debemos definir es en qué zonas se permite y en cuáles no". Indicó que si, por ejemplo, resulta que no se puede alquilar en ningún sitio no tenemos que estudiar nada más".

Además del trabajo de los técnicos, se debe esperar también a la aprobación definitiva por parte del Consell del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), que debe determinar el techo de plazas turísticas en cada municipio.

La institución prevé disponer de este documento a finales de año, por lo que la propuesta de Palma no podrá estar lista antes de esta fecha.

No obstante, según el teniente de alcalde, los trabajos que están realizando los técnicos para la preparación de la propuesta de zonificación se están coordinando con los del Consell de Mallorca relativos al PIAT.