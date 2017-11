Palma ha impuesto solo 17 multas por dejar cacas de perro en la calle este año

El Ayuntamiento ha impuesto solo 17 multas por no recoger los excrementos de perro en la calle este año. Desde Emaya reconocen que esta cifra y la de anteriores años "no son elevadas". Alegan que es difícil pillar a quienes incumplen la ordenanza de limpieza en plena infracción. Las sanciones impuestas otros años no son muchas más. El año pasado fueron 41 y en 2014, 37. Del 2015, Ecología no dispone de datos.

La falta de limpieza es una de las quejas más habituales de los palmesanos. Junto al abandono de trastos, los excrementos de perro en las aceras son una imagen muy habitual. Quien deja el 'regalo' de su mascota en la calle se arriesga a pagar una multa de entre 300 y 1.500 euros. De momento, solo hay 17 casos.

Los datos oficiales mencionados al principio de esta información demuestran que es una infracción apenas sancionada. "Es difícil denunciar por abandono de excrementos, pocas veces se pilla a los propietarios de los perros in fraganti, ya que van con cuidado si ven controladores o policías. Hay muchas más sanciones por cuestiones como no llevar los perros atados, no tener licencia de perros peligrosos, microchip...", indican desde Emaya.

Las sanciones se tramitan en el departamento de Ecología del Ayuntamiento y son los controladores y los agentes de la Policía Local quienes levantan acta.

En estos momentos, indican desde el Ayuntamiento, hay en marcha una campaña informativa dirigida a los dueños de perros, a quienes se pide que respeten las fachadas y el mobiliario urbano, que utilicen los pipicanes y que recojan las cacas.