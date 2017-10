El tripartito de Cort rechaza la supresión de los caballos en las galeras

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Joan Ferrer, ha sido contundente estay mañana en relación a la exigencia de los grupos animalistas de prohibir las galeras tiradas por caballos: el pacto de gobernabilidad suscrito entre el PSOE, Més y Podemos no contempla esta circunstancia. Por ello la nueva ordenanza que se está redactando en estos momentos así como su reglamento no prohibirá los carruajes tirados por animales, sino que permitirá su sustución por vehículos eléctricos.

Eso sí, la nueva norma, que ahora se encuentra en período de consulta ciudadana, según Ferrer, mejorará el actual servicio, introducirá un mayor control para garantizar el bienestar animal y permitirá que las actuales carruajes puedan ser sustituidos por vehículos eléctricos, aunque los actuales adjudicatarios del servicio no estarán obligados a ello. Ferrer recordó que los propietarios de galeras disponen de una concesión municipal que se dió en su momento con unas determinadas condiciones, que no puede ser cambiada sustancialmente sin acuerdo.

Por su parte, un grupo de activistas de AnimaNaturalis volvieron a manifestarse ayer en Cort exigiendo la supresión de los carruajes tirados por caballos del servicio público. Guillem Amengual recordó que hace tres años el pleno del Ayuntamiento se comprometió a esta sustitución y afirmó que no se ha hecho nada al respecto. Rechazan que el borrador de la nueva ordenanza pase nuevamente el trámite de consulta ciudadana ya que este ya se ha realizado. Insisten asimismo en la necesidad de "parar" la explotación a la que están sometidos los caballos y denunció nuevamente que no se imponen sanciones a los incumplidores y que, las pocas que se ponen, no se cobran.

Amengual insistió en que ellos no piden la supresión del servicio de galeras, y entienden que 28 carruajes no se pueden sustituir en un año, por lo que aceptan que se haga de forma gradual.