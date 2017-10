El PP pide que se vuelvan a remitir los avisos de pago del IBI, los vados y el IAE

El grupo municipal del PP en Cort considera que el nuevo sistema de notificaciones para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y los vados permanentes mediante el denominado Cartero Virtual de Avisos provoca el efecto contrario al que persigue la Agencia Tributaria de les Illes Balears (ATIB): es menos seguro, más ineficaz y menos inmediato.

Por ello, tal como ha explicado esta mañana el concejal conservador Guillermo Sánchez, han presentado una propuesta de urgencia en el pleno que se celebrará este jueves en el que piden que, para el próximo año, se remitan nuevamente los recibos individualizados para el pago de impuestos y que, en todo caso, se abra la posibilidad de que cada contribuyente indique si quiere acceder a las cartas de pago mediante el Cartero Virtual de Avisos o no.

En Palma, desde el pasado 15 de septiembre y hasta el próximo 15 de noviembre, se han puesto al cobro en período voluntario el Impuesto de Bienes Inmuebles, los vados permanentes y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). En esta ocasión los contribuyentes reciben un aviso con un número de código al que deben acceder vía internet para obtener los recibos que les permitirán abonar la cuantía del impuesto en una entidad bancaria.

Las personas que no tengan acceso a internet o dificultades para ello tienen problemas para proceder al pago de los impuestos y deben desplazarse a alguna de las oficinas de la Agencia Tributaria existente en Palma para obtener las cartas de pago. Esta situación, tal como ya ha puesto de manifiesto este periódico, ha incrementado las colas en las oficinas de recaudación, que ya piden a los ciudadanos que no acudan sin solicitar cita previa puesto que en algunos casos no se les puede atender a lo largo de toda la mañana.