El Govern acepta la cesión de cinco solares de Cort para construir 140 viviendas de protección oficial

El Govern balear ha aceptado la cesión por parte del Ayuntamiento de Palma de cinco solares para la construcción de viviviendas de protección social en régimen de alquiler. Con estos cinco solares cedidos por Cort y otros dos de propiedad del Institut Balear de la Vivenda (Ibavi) el Ejecutivo autonómico construirá entre 2018 y 2019 en Palma 140 viviendas con una inversión prevista de17 millones

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, el alcalde de Palma, Antoni Noguera, y el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, José Hila, han valorado "muy positivamente" esta mañana en el Consolat de Mar la iniciativa que permitirá en los próximos años que 400 personas puedan acceder a una vivienda digna acorde con sus posibilidades económicas. Armengol puso el acuerdo como ejemplo de como "el diálogo y la colaboración institucional sirven para resolver los problemas de los ciudadanos".

Para el alcalde, Antoni Noguera, el acuerdo "es una gran noticia para la ciudad", porque "venimos de una legislatura -la del PP- en la, pese a la crisis galopante, las personas no estaban en el centro de la acción política". Recordó asimismo que en el anterior mandato no solo no se incrementó el parque de viviendas sociales en Palma, sino que un solar situado junto al Baluard del Príncep, apto para una promoción de VPO se vendió para la construcción de un hotel.

Por su parte, el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, se congratuló de haber conseguido, en tan solo dos meses desde que ofrecieron los solares, el acuerdo del IBAVI para la construcción de las viviendas.

El Ayuntamiento cede un total de 5 solares, situados en en Centro Histórico, Amanecer y el Nou Llevant, en los que el IBAVI construirá 78 viviendas, mientras que el organismo dependiente del Govern levantará otras 62 en un solar situado en la calle Regal de Son Gotleu y en otro de la calle Cuba, del Molinar.