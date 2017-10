´Woman Rocks Spain´, el evento hecho por y para mujeres

Con motivo del mes de la mujer emprendedora se celebra ´Woman Rocks´, el primer encuentro de mujeres emprendedoras en Madrid y en Palma. Ambas ciudades serán testigos de cómo ellas son las protagonistas de la próxima jornada sobre conciliación laboral y personal. Cada vez hay más mujeres que deciden empezar su propio negocio, al mismo tiempo que, ser madres. Se trata de crear un debate en el que a través de sus propias vivencias consigan animar e inspirar a otras.

Siete reconocidas emprendedoras a nivel nacional contarán su experiencia el 3 de noviembre en el Hotel Iberostar Cristina de Playa de Palma. Después, lo harán el 17 de noviembre en el Teatro de la Luz Philips de Madrid.

El principal objetivo es enseñar los conocimientos necesarios para todas aquellas mujeres que, profesionalmente, tengan en mente iniciar un proyecto empresarial. Conocer qué herramientas se necesitan para tener éxito como le sucedió a las emprendedoras Lucia Benavente de Lucia Be, Paula González de The Singular Olivia; Charo Vargas de Charuca; Isabel Llorens de Rusticae; Maider Tomasena de Maider Tomasena; Eli Romero de Eli Romero Comunicación y Billie Sastre de Mamis Digitales.

Motivación, iniciativa, prudencia e intuición son algunos de los conceptos y claves del éxito para los negocios emprendidos por mujeres y que se podrán conocer a través de los casos reales de éxito propuestos en las jornadas de ´Woman Rocks Spain´.

Algunas ponentes se reinventaron por completo y otras readaptaron su profesión a su nueva disponibilidad. La tecnología ha facilitado el emprendimiento y por ello, ´Woman Rocks´ pretende plantear un debate que pueda dar voz, animar e inspirar cambios que cambiarán las nuevas formas de vivir la vida laboral y personal en las mujeres.

"Hay cosas que solo se llegan a entender cuando las has vivido", por lo que en la jornada las asistentes buscarán impulsar el espíritu emprendedor de las mujeres, "que se sientan identificadas y puedan lanzarse a realizar sus sueños", comenta Nadia Nemer, organizadora del evento, además, fundadora de la agencia de viaje para marcas, Travel Rocks.

"Un viaje que no es fácil porque es empezar una aventura completamente nueva, emprender es realizar un largo viaje", afirma la organizadora del encuentro. Y tiene como objetivo contar con grandes y reconocidas profesionales en el sector del emprendimiento femenino, y tocar temáticas relacionadas con el trabajo, el emprendimiento y la conciliación. "Somos un equipo de profesionales que queremos ayudar a dar voz a estos casos de éxito en los que todas nos podemos inspirar", concluye Nemer.

Detrás de la organización de ´Woman Rocks´ hay un equipo de mujeres emprendedoras que se encargan de que el proyecto pueda realizarse: Lluisa Llull de Lluisa LLull Events & Deco, Alba Carrió, Cristina Ortega de Cristina Ortega Photodesign, Cati Moreno de Milkshake by Cati, Rosa Díaz de RC Protocolo & Comunicación, Lydia Gómez de In The Sun y la periodista Verónica Rosselló. Además, se han involucrado empresas patrocinadoras y colaboradoras: Philips, Iberostar, Mía by Freixenet, Blau Motors, Comunicae, Metricool, La Letrería y Selfpackaging.

El día 3 de noviembre en Palma, desde las ocho y media de la mañana hasta las cinco de la tarde las mujeres disfrutarán durante de un desayuno buffet, descanso para el café, comida buffet, pack emprendedora, ponencias y 'networking'. El precio de la entrada es de 65 euros y la inscripción online se puede realizar en www.travelrocks.es/woman-rocks