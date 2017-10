Aplazan un año la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso en comercios

El Ayuntamiento de Palma ha decidido aplazar la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso prevista en la ordenanza municipal para enero de 2018 y la patronal del pequeño comercio Afedeco ha retirado el recurso judicial interpuesto contra este punto de la norma local.

El presidente de esta patronal, Rafael Ballester, ha explicado esta mañana, acompañado por la teniente de alcalde de Medio Ambiente, Agricultura y Bienestar Animal, Neus Truyol, que su entidad había decidido recurrir por vía judicial la decisión municipal al entender que el adelanto de la prohibición por parte de Cort perjudicaba a aquellos asociados que disponían de una reserva de bolsas de estas características, por lo que solicitaban que se establezca un período de transitoriedad.

Por su parte, Truyol ha explicado que en estos momentos el Govern balear está redactando la ley de residuos, cuyo borrador establece que las bolsas de plástico de un solo uso no se podrán utilizar a partir de enero de 2019, por lo que han decidido aplazar la aplicación de la ordenanza municipal a la fecha que finalmente establezca la Ley balear. Según Truyol, no se deberá modificar la ordenanza puesto que en este punto concreto no incluye una prohibición que deba entrar en vigor necesariamente en enero del próximo año, sino que indica que "podrá" hacerlo.

El presidente de Afedeco ha manifestado que son plenamente conscientes de la necesidad de reducir el uso de las bolsas de plástico de un solo uso por sus efectos medioambientales negativos, por lo que consideran que si se aplaza la prohibición un año sus asociados pueden asumirlo, puesto que eso es lo que solicitaban tanto en las alegaciones presentadas a la ordenanza muncipal como en el contencioso administrativo que ahora se retira.