Medio Ambiente multará a Autoridad Portuaria y a Tirme por las escorias en el puerto de Palma

El Govern ha abierto un expediente sancionador, tipificado como grave, contra Autoridad Portuaria de Balears (APB) y Tirme por el uso de escorias no autorizadas en las obras del puerto de Palma.

La Dirección General de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos ha notificado a las dos entidades el inicio de un expediente sancionador por el vertido de entre 60.000 y 100.000 m3 de escorias en el mar durante las obras de ampliación del muelle de Ponent.

La Conselleria de Medio Ambiente sancionará tanto a Autoritat Portuària de les Illes Balears, como promotor de la obra, como a Tirme, suministrador de escorias, por un uso no autorizado de este material, que el Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus Urbans de Mallorca no permite en el ámbito marino.

La multa a la que se pueden enfrentar puede llegar a los 45.000 euros, según la nota de la Conselleria.

Cabe recordar que grupos ecologistas denunciaron a principios de verano la aparición de plásticos quemados en las playas de Palma y desde el primer momento apuntaron a la APB y a Tirme como responsables.

También el GOB ha solicitado a la Fiscalía que investigue la aparición de los plásticos en la bahía de Palma.

Las empresas, hasta el momento, habían rechazado esta posibilidad y alegaban que el material utilizado, un ecoárido, cumplía con las condiciones de respeto al medio ambiente y que, además, se habían tomado medidas de seguridad para evitar una posible contaminación.