El Supremo mantiene la caducidad de los permisos para el Casino

La Sala III del Tribunal Supremo ha rechazado la petición del Casino Teatro Balear de suspender cautelarmente la caducidad de la autorización para la instalación y la explotación de la sala de juego en Palma, con lo que confirma, los autos del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Según explica el Tribunal Superior en una nota, el Casino Teatro Balear presentó un recurso contencioso administrativo ante el TSJIB contra la suspensión cautelar de la resolución de la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria del 31 de agosto de 2015, por la que se suspendían los permisos.

La empresa solicitó como medida cautelar que, mientras se resolvía el recurso, se suspendiera el auto de caducidad de los permisos "para evitar perjuicios y que el recurso pierda su finalidad".

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares resolvió que la Administración autonómica declaró la caducidad de la autorización para la explotación del casino porque éste no cumplió con el plazo máximo de 12 meses para su apertura, que tampoco se produjo en el tiempo de prórroga luego concedido.

Frente al alegato de la empresa de que no había cumplido la condición porque el Ayuntamiento de Palma no le otorgó la preceptiva licencia municipal, el Tribunal Superior señaló que "con independencia de lo que se resuelva en sentencia, no procede acceder a la medida cautelar. Por la sencilla razón, de que no es necesaria para la ejecutividad de la eventual sentencia estimatoria de la demanda (...) Si finalmente se estima la demanda y se declara que es disconforme a derecho la declaración de caducidad, dicha sentencia sería perfectamente ejecutable y desplegaría sus efectos, pues la autorización autonómica no estaría caducada", incide.

El auto ahora confirmado destaca que aceptar la medida cautelar y acordarse la ineficacia de la caducidad de la autorización sí causaría "perjuicios de difícil reparación si luego se dicta sentencia desestimatoria", ya que "se habría permitido una actividad que carecía de las necesarias autorizaciones por tenerlas caducadas".

El auto concluye diciendo que se "pretende obtener por la vía cautelar lo que precisamente es el debate mismo de la cuestión de fondo".

El Supremo da la razón al TSJIB, ya que considera que "ha llevado a cabo la necesaria ponderación de los intereses" y ha expuesto las consecuentes razones para denegar la medida cautelar.

Sin licencia municipal



Cort denegó en 2016 y de manera definitiva la licencia de obras que había solicitado el Gran Casino Teatro Balear al incumplir la normativa que rige en el centro histórico. Antes el Casino realizó obras ilegales al carecer de licencia.

Según el arquitecto municipal, Joan Riera, el informe presentado por la empresa era un mero "borrador" que obviaba los preceptos que rigen en el centro histórico. El Casino está ubicado en la plaza del Comptat del Rosselló y tiene al lado viviendas, algo que no se permite; además el proyecto que presentaron era de un aforo superior al permitido en esta zona del centro de la ciudad.