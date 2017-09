Durán critica la "falta de transparencia" de Cort en el plan de realojo en Son Banya

La portavoz del grupo municipal popular, Marga Durán y el regidor Guillermo Sánchez denunciaron ayer "la absoluta falta de transparencia con la que está actuando de nuevo el Ayuntamiento en relación al plan de realojo de Son Banya". Durán lamentó que el equipo de gobierno haya anunciado el plan de realojo en rueda de prensa "sin haber contado para nada con la oposición y ofreciendo información contradictoria que puede llevar a equívocos, según un plan que ni siquiera ha sido aprobado y está todavía en fase de estudio".

La edil señaló que "llama la atención que Noguera, en su primera semana como alcalde, nos hablase de consenso y que a la hora de la verdad nos enteremos de todas las decisiones importantes por los medios de comunicación".

Además, la portavoz explicó que en cuanto tuvieron conocimiento, a través de los medios de comunicación, de la información relativa al plan de desalojo de Son Banya, los populares solicitaron una reunión con la regidora de Servicios Sociales. Sin embargo, "todavía no nos ha recibido y a día de hoy no tenemos más datos que los que han sido publicados; no disponemos del supuesto borrador del plan y obviamente,no hemos podido hacer aportaciones".

Por todo ello, la edil popular anunció que el grupo municipal popular pedirá que se cree una comisión de estudio del plan de realojo de Son Banya, en la que participe la oposición, con el objetivo de que "un tema de semejante calado cuente con el acuerdo de todo el consistorio".

Durán explicó que su grupo quiere conocer los detalles del citado plan de realojo porque "nos preguntamos si la medida que ha trascendido en relación a la concesión de una ayuda de 1.000 euros mensuales a las familias que se acojan al plan es el resultado de la falta de planificación y eficiencia del equipo de gobierno".