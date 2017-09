Ciudadanos reclama que la Policía Local controle el tráfico en el aeropuerto

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palma ha presentado una proposición, que será debatida en el próximo pleno municipal, en la que se reclama que la Policía Local vuelva a controlar el tráfico en el aeropuerto de Son Sant Joan.

Asimismo, el portavoz de este partido en Cort, Josep Lluís Bauzá, pide que se habilite un espacio en el mismo recinto aeroportuario en el que se depositen los vehículos infractores y que se vuelva a prestar el servicio de grúa destinando un vehículo.

Bauzá explicó que la zona de salidas de Son Sant Joan está saturada por los vehículos estacionados, que sobrepasan los cinco minutos autorizados. Desde que se ha retirado la presencia permanente de la Policía Local de Son Sant Joan, los responsables aeroportuarios han contratado a una persona que informa, aunque carece de autoridad para hacer cumplir la normativa.

Para el portavoz de Ciudadanos no es incompatible la recuperación de la vigilancia policial del recinto aeroportuario con la necesidad de firmar un convenio con los responsables de Son Sant Joan similar al que mantiene el Ayuntamiento con el Puerto de Palma. Bauzá recordó, no obstante, que en el puerto dispone de policía propia, algo que no ocurre con el aeropuerto.

Tal como ha manifestado en varias ocasiones la concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, el Ayuntamiento exige recuperar la media hora de estacionamiento gratuito para los residentes en la ciudad suprimida de forma unilateral por los responsables de Son Sant Joan.