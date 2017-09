Rechazan denunciar los actos vandálicos contra el turismo

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma ha rechazado una proposición presentada por el grupo municipal del PP por la que pretende "condenar cualquier acción violenta, acto vandálico o manifestación fóbica contra los intereses turísticos", persiguiéndolos judicial o administrativamente e incluso denunciarlos ante la Fiscalía.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Palma, Joana Maria Adrover, explicó que se trata de "una cuestión de peso y preocupante que no puede tratarse mediante una proposición que criminaliza a las personas que protestan contra la masificación y enaltece la ley turística anterior, que beneficiaba claramente al sector hotelero en detrimento de los demás que también viven del turismo". Además, la concejala consideró que en la propuesta conservadora se da por hecho que el Ayuntamiento no actúa contra los actos vandálicos y no trabaja para conseguir un turismo sostenible.

La portavoz del PP en Cort, Margalida Durán, lamentó que su propuesta no fuera aceptada e insistió en que "además de quitar las pintadas contra el turismo, se debe denunciar a sus autores". Asimismo, manifestó "no entender" los motivos por los cuáles los concejales del PSOE no votan su propuesta.