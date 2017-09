Un fallo de Cort retrasa la extinción de la licencia de ses Fontanelles

La extinción definitiva de la primera licencia para la construcción de un centro comercial y de ocio en Ses Fontanelles deberá esperar unos meses más. La gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma celebrada ayer aceptó dos de las alegaciones presentadas por la multinacional Unibail Rodamco que afectan a la forma de la tramitación del expediente de caducidad, lo que retrasará su aprobación definitiva.

Pese a lo anterior, según el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, José Hila, los promotores no podrán edificar en la zona, puesto carecen de licencia. No obstante, ante las dudas que suscitaban dos de las alegaciones presentadas y con el fin de que posteriormente no pueda ser revocado el acuerdo de extinción de licencia, se ha decidido aceptarlas.

En concreto, Hila explicó que los promotores habían alegado que nunca han tenido acceso al expediente completo, y que habían solicitado copia del mismo sin que se la hayan remitido, lo que ha sido rechazado por los funcionarios municipales de Urbanismo, aunque no ha quedado constancia nunca por escrito de este hecho. Por ello, se ha decidido aceptar esta alegación, por lo que se abrirá un plazo de quince días para cumplimentar este trámite.

Copia de la documentación



En la respuesta a este punto de la alegación el gerente de Urbanismo, Joan Riera, indica que "el particular tiene derecho a acceder y obtener copias de los documentos incluidos en el expediente, así como a ser notificado de los motivos por los cuales se inicia el expediente susceptible de producir efectos desfavorables a los interesados".

Por este motivo, manifiesta Riera, se debe acceder a lo que solicita y darle un plazo de quince días para realizar nuevas alegaciones adjuntándole también copias del expediente solicitado, ya que "la ausencia de este trámite podría conducir a la indefensión del particular" y a la posible anulación judicial del acuerdo por un defecto de forma.

Asimismo, los promotores han alegado que se ha sobrepasado el plazo de tres meses para la tramitación de que dispone el Ayuntamiento para resolver el procedimiento iniciado. Ante la duda y con el fin de no dar motivos para una futura impugnación judicial se ha decidido conceder un nuevo plazo de 15 días antes de la aprobación definitiva y se volverá a llevar el acuerdo de extinción de licencia nuevamente a Gerencia.

El acuerdo adoptado ayer supone también la revocación de la resolución del pasado cinco de septiembre, por el que se declaraba extinguida la primera licencia del centro comercial de ses Fontanelles e iniciar de nuevo el procedimiento dando audiencia a los interesados y otro plazo de quince días para realizar alegaciones, acompañando a la notificación del acuerdo copia del expediente.

Por lo que respecta a las alegaciones presentadas por los promotores relativas al fondo de la cuestión, han sido rechazadas, remitiéndose a los informes emitidos tanto por Urbanismo como por servicios jurídicos municipales.



Reacción de la empresa



Por su parte, fuentes de la empresa promotora del centro comercial manifestaron su satisfacción "porque Cort admite que nuestras alegaciones se ajustan a una actuación responsable y a la legalidad vigente". No obstante, mostraron su "inquietud y preocupación" por las últimas declaraciones realizadas desde gerencia de Urbanismo.

En este sentido, consideran que "es muy grave anunciar que el inicio de un nuevo expediente de ecuanimidad es una mera formalidad" ya que lo anterior significaría que "la decisión ya está tomada".

En su opinión la anterior posición "es inadmisible porque anula el derecho de la empresa a defenderse y a reclamar lo que entiende que es estrictamente legal en un acto reglado". Manifiestan asimismo que "resulta inquietante que una administración pública pueda llegar a haber tomado ya una decisión respecto al nuevo expediente que se va a abrir sin esperar a estudiar las alegaciones que presentaremos", por lo que solicitan "responsabilidad a las administraciones y una tramitación estricta del expediente que se abrirá".

Asimismo, reiteraron su voluntad de diálogo y se pusieron a disposición del teniente de alcalde José Hila para revisar el expediente conjuntamente. Piden también la constitución de una mesa de trabajo integrada por Cort y la propiedad para tratar este proyecto.