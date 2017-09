Cort acepta alegaciones de ses Fontanelles y aplaza la extinción de la licencia

La extinción definitiva de la primera licencia para la construcción de un centro comercial y de ocio en Ses Fontanelles deberá esperar unos meses más. La gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma aceptó dos de las alegaciones presentadas por la multinacional Unibail Rodamco que afectan a la froma de la tramitación del expediente de extinción, lo que retrasará su aprobación definitiva.

Pese a lo anterior, según el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, José Hila, los promotores no podrán edificar en la zona, puesto carecen de licencia. No obstante, ante las dudas que suscitaban dos de las alegaciones presentadas y con el fin de que posteriormente no pueda ser revocado el acuerdo de extinción de licencia por una cuestón de froma, se ha decidido aceptarlas.

En concreto, Hila explicó que los promotores habían alegado que nunca han tenido acceso a todo el expediente completo, lo que ha sido rechazado por los funcionariios municipales de Urbanismo, aunque no ha quedado constancia nunca por escrito de este hecho. Por ello, se ha decidido aceptar esta alegación, por lo que se abrirá un plazo de quince días para cumplimentar este trámite.

Asimismo, los promotores han alegado que se ha sobrepasado el plazo de tres meses para la tramitación del expediente de extinción. Ante la duda y con el fin de no dar motivos para una futura impugnación judicial se ha decidido conceder un nuevo plazo de 15 días antes de la aprobación definitiva y se volverá a llevar el acuerdo de extinción de licencia nuevamente a Gerencia.