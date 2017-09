El alcalde pide a los locales de turismo de borrachera que cambien de actividad

El alcalde de Palma, Antoni Noguera, pidió ayer a los responsables de los locales de turismo de borrachera, como los situados en la Calle del Jamón de la Platja de Palma, que cambien de actividad "porque no tiene cabida en el modelo de ciudad que queremos ni aportan nada al cambio de imagen de la marca Palma en la que trabajamos".

Noguera realizó esta advertencia en el acto de presentación de los resultados de la campaña conjunta de inspecciones de los locales de ocio nocturno realizada a lo largo de este verano por las consellerias de Turismo y Salud del Govern y la Policía Local.

El vicepresidente del Govern y conseller de Turismo, Gabriel Barceló, destacó que se han realizado 132 inspecciones en otros tantos locales y se han levantado 91 actas de infracción por motivos diversos.

Barceló hizo hincapié en que los inspectores de Turismo y Salud, acompañados por la Policía Local, realizaron los controles por la noche y "en los puntos calientes" tanto de la Platja de Palma como en otros puntos de la ciudad, entre los que posteriormente se citaron la denominada calle del Jamón, la "zona de los holandeses", situada en el tramo del paseo marítimo de la zona turística más próximo a s'Arenal de Llucmajor, el Terreno y otros enclaves conflictivos como Santa Catalina, entre otros.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, explicó que, además de las actuaciones con los inspectores de Turismo y Salud, los agentes de la Patrulla Verde han inspeccionado 102 locales. En 10 de ellos se han levantado actas conjuntas por distintos motivos y hasta el mes de julio se han realizado otras 70 actuaciones en establecimientos controlando aspectos de las ordenanzas municipales y de la licencia de actividades.

Por último, la directora general de Salud Pública, María Ramos, explicó que se han realizado 18 inspecciones de seguridad alimentaria, en las que no se han detectado graves deficiencias excepto en un establecimiento, en otros tres deficiencias leves, y se han realizado dos propuestas de sanción. En relación al cumplimiento de la legislación antitabaco, se han realizado 25 inspecciones en la Platja de Palma y 15 en Palma, en las que se han propuesto cuatro sanciones en el primer caso y tres en el segundo.

En este último caso la infracción más frecuente no ha sido la de fumar en el interior de los locales, sino la de no disponer de carteles y no tener cerrada la máquina dispensadora de tabaco para que los menores no puedan acceder a ella.

El alcalde insistió en la necesidad de "actuar con contundencia" para perseguir los incumplimientos de la normativa de los locales que desarrollan un tipo de actividad de ocio nocturno ligada al "turismo de borrachera" que genera "una imagen negativa de la ciudad", aunque no precisó cuántas infracciones se detectaron en estos locales.

Insistió en que, por ejemplo, la Calle del Jamón, situada en la Platja de Palma "es un punto negro de esta ciudad y del modelo turístico, y los puntos negros siempre son susceptibles de ser sancionados". Por ello instó a los empresarios de esta zona, al igual que a los de la denominada "de los holandeses" a modificar su oferta "hacia un turismo de calidad".

Por su parte, el vicepresidente Barceló indicó que la actividad conjunta se ha centrado en las "zonas calientes" del turismo de Palma, igual que la campaña similar llevada a cabo en Calvià. Asimismo, apuntó a que las intervenciones inspectoras se realizaron de acuerdo con entidades empresariales con las que confía incrementar la cooperación en futuras campañas.

Para el también responsable económico del Govern, esta actuación "es una apuesta clarísima contra el turismo de borrachera e incívico", e insistió en la necesidad de que empresarios, touroperadores y turistas entiendan que "no todo vale".