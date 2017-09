La promotora de ses Fontanelles prevé reclamar más de 100 millones

La promotora del centro comercial de ses Fontanelles podría exigir al Ayuntamiento de Palma más de 100 millones de euros como indemnización tras dar por extinguida la primera licencia de construcción. El alcalde, Antoni Noguera, instó ayer a la empresa Unibail Rodamco a cumplir con los plazos legales en vez de amenazar con reclamaciones.

Fuentes de Unibail Rodamco confirmaron ayer que "hace meses" se encargó un informe para determinar la cifra de una posible reclamación a Cort y la cantidad superaba los cien millones de euros, por lo que actualmente la reclamación sería mucho mayor.

"Definitivo no hay nada"



Las mismas fuentes reiteraron que la empresa no da por finiquitado el proyecto, que la decisión de Urbanismo es solo "un palo en la rueda" y que, al estar el terreno prácticamente urbanizado, se solicitará la licencia comercial, además de recurrir el carpetazo de la licencia. "Definitivo no hay nada", remarcó el representante de la promotora.

Noguera está convencido de que Cort ha actuado con total legalidad e instó a la empresa a preocuparse en cumplir los plazos establecidos por la ley, en vez de anunciar posibles reclamaciones. Noguera defendió la decisión municipal en defensa del interés general.

El GOB recordó ayer que, una vez terminadas las obras de urbanización y conseguida la condición de solar, la promotora puede presentar otro proyecto. "Ses Fontanelles aún no está salvado pero pedimos a las administraciones implicadas que hagan todo lo posible para salvar esta zona de una vez por todas", subrayó ayer el GOB en un comunicado.

Diversas entidades manifestaron su satisfacción por la actuación de Urbanismo. La Confederación Balear del Comercio recordó que el centro comercial tendría repercusiones muy negativas sobre el sector. "En unos momentos difíciles para el pequeño comercio se agradece especialmente la implicación de los responsables políticos en adoptar medidas encaminadas a conseguir reequilibrar nuestro modelo comercial y no permitir que los grandes operadores sigan acaparando el mercado y arrinconando al pequeño comercio".

El presidente de Pimeco, Bernat Coll, destacó el esfuerzo de Cort para frenar este proyecto "que hubiera sido la puntilla para el pequeño comercio". Coll recordó que "los promotores, como ya se ve en sus manifestaciones en prensa, no van a desistir en su empeño de construir este centro y lo van a intentar por todos los medios". Y por ello ofreció el apoyo de Pimeco: "No se puede bajar la guardia puesto que no todas las puertas están definitivamente cerradas ya que la zona en cuestión ahora y por decisión judicial no está afectada por la moratoria de nuevos equipamientos vigente en estos momentos".

Tras la exclusión de la Platja de Palma de la Norma Territorial Cautelar sobre superficies comerciales y ante la expectativa de que se apruebe el Plan Territorial de Mallorca a finales de 2018, Afedeco celebró la extinción de la licencia para ses Fontanelles.