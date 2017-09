Cort aborta definitivamente el proyecto de centro comercial en ses Fontanelles

El Ayuntamiento de Palma ha abortado definitivamente la posibilidad de construir un centro comercial en ses Fontanelles. La gerencia de Urbanismo celebrada ayer declaró extinguida la primera licencia solicitada por Unibail Rodamco, por la que se pretendía la construcción de 23 edificaciones de uso indeterminado en la zona.

El proyecto modificado solicitado con posterioridad a éste, que debía materializarse en el proyecto denominado Palma Esprings, ya ha caducado, al no haber conseguido los promotores en dos ocasiones la autorización comercial del Govern.

Según explicó el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, José Hila, los promotores no han presentado el proyecto de ejecución en el plazo que estipula la Ley y, en consecuencia, tal como señalan tres informes jurídicos y técnicos redactados por distintos departamentos municipales, se debe proceder a la extinción de la solicitud.

La petición fue presentada por la empresa multinacional Unibail Rodamco, que adquirió los derechos que tenía en la zona la empresa Parque Aqua Mágica S. L, en julio de 2014. Pidieron dos prórrogas de tres meses, que finalizaban en mayo de 2015. Por ello, tal como indican los informes, en realidad la licencia está extinguida por no haber presentado el proyecto de ejecución desde esta fecha.

En el mismo acuerdo de extinción también se desestiman las alegaciones presentadas por la empresa promotora al inicio de expediente y se deniega la licencia del proyecto de ejecución entregado el pasado día 2 de agosto.

Este proyecto de ejecución se ha denegado "por extemporáneo y deficiente", por lo que se impide también la ejecución de las obras de construcción de los 23 edificios objeto de la licencia cuya caducidad aún no se había declarado. El proyecto modificado con el fin de levantar el centro denominado Palma Springs no ha contado nunca con licencia de ejecución, puesto que el anterior Govern del PP se la denegó en dos ocasiones ya que la parcela en el que se quiere levantar carece aún de la consideración de solar debido a que la urbanización todavía no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento.

En estos momentos la única licencia en vigor en ses Fontanelles es la del proyecto de urbanización, cuyas obras se están ejecutando, que incluye también el mantenimiento de la zona húmeda y del espacio libre público. El teniente de alcalde de Modelo de Ciudad y exalcalde, José Hila, no ocultó su satisfacción por la paralización de este proyecto, hecho que, a su juicio beneficiará al pequeño comercio de la ciudad.

No ocultó que los promotores podrían presentar en un futuro una nueva solicitud de centro comercial, aunque advirtió que "se deberá adaptar a la normativa urbanística y comercial que esté en vigor".

Por su parte, la Plataforma Salvem ses Fontanelles, celebró la decisión municipal de extinguir la primera licencia del complejo y pidió a las administraciones implicadas que hagan todo lo posible para salvar el humedal "de una vez por todas", a la vez que y avisaron del peligro que aún se cierne sobre la zona.