´Ciutat per a qui l´habita´ reclama a Turismo dar de baja unas 346 plazas ilegales

Unas 346 plazas de alquiler turístico en Palma no cumplen con los requisitos de la ley de Turismo, motivo por el que el movimiento vecinal 'Ciutat per a qui l'habita, no per a qui la visita' reclamó ayer a la conselleria de Turismo que dé de baja las viviendas turísticas ilegales de "las que tiene conocimiento".

Así lo informó el colectivo vecinal en un comunicado tras haber tenido acceso a los expedientes de licencias de alquiler turístico de la dirección general de Turismo del Govern. 'Ciutat per a qui l'habita' explicó que actualmente hay 430 expedientes en trámite en Palma relativos a alquiler turístico en viviendas, que suponen 2.984 plazas, todas dadas el alta y en funcionamiento mediante la Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística (Driat).

A partir de estos datos, que han sido facilitados por el Ejecutivo balear, los integrantes del movimiento ciudadano han podido verificar la existencia de "65 expedientes relativos al alquiler turístico que no cumplen con los requisitos de la ley de Turismo 8/2012".

"Estos expedientes declaran abiertamente a la administración pública que han iniciado una actividad ilegal porque no cumplen con los requisitos de la ley turística vigente hasta el 31 de julio de 2017", según añadieron.

Asimismo, los 65 expedientes, que suponen un total de 346 plazas, se han dado de alta entre los años 2014 y 2017. La organización destacó que no se han realizado inspecciones en muchos casos y añadió que no entiende "que el Govern no haya actuado ante estas ilegalidades y las haya admitido a trámite durante los años 2016 y 2017". Por último, el análisis de los datos ha permitido comprobar también que 161 de los 430 expedientes, que suponen un total de 1.160 plazas, se encuentran en zonas donde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma prohíbe el uso turístico. e. press