El ´okupa´ del Nassau tendrá que indemnizar al organismo portuario

La Autoridad Portuaria exigirá a la antigua concesionaria del bar Nassau "una indemnización por aprovecharse de un espacio para el que no tenía autorización", tal como explicaron. El ´beach club´ situado en una zona de dominio portuario entre el Portitxol y la playa de Can Pere Antoni tuvo que ser desalojado el 3 de agosto por la Policía de la APB debido a que la empresa hizo caso omiso a la exigencia desde hace meses de desocupar el recinto, ya que en diciembre perdió la concesión. Tras la autorización judicial para que los agentes procediesen al desahucio, tuvieron 24 horas para vaciarlo y no cumplieron, por lo que les cortaron el agua y el suministro eléctrico.

La nueva concesionaria está a la espera de que la Autoridad Portuaria normalice la situación emplazándole a firmar la futura adjudicación, tal como explicaron ayer, por lo que mientras tanto el Nassau Beach está vacío en plena temporada turística.

Desde la APB recordaron que los nuevos gestores han perdido ingresos por este problema y es por ello que "se reclamará a los antiguos el lucro cesante que no se ha podido obtener".