El Puerto replica que los plásticos no son del muelle y Cort pide responsabilidades

La Autoridad Portuaria replicó ayer a Cort y a la asociación de las Banderas Azules destacando que los plásticos semiquemados que han aparecido en la playa de Can Pere Antoni este verano "no son de las obras del muelle de Ponent". El alcalde, Antoni Noguera, dijo que pedirá "responsabilidades", aunque no concretó si abrirá un expediente sancionador contra Puertos y recordó que él forma parte como vocal del consejo de administración de esta entidad estatal, un cargo que le facilitará tener conocimiento de primera mano de la procedencia de los desperdicios denunciados.

La Autoridad Portuaria explicó ayer que los llamados ecoáridos "dejaron de utilizarse el pasado 16 de junio, debido a que ya no eran necesarios para la primera fase de las obras, por lo que es muy poco probable que los residuos que continúan apareciendo vengan del muelle", como argumentó un portavoz. Otras razones son que "las corrientes marinas del puerto difícilmente sacan material fuera y, además, hay dos barreras de contención para evitar que salga flotando y dos trabajadores de limpieza con embarcaciones se dedican a recoger los residuos que ven en la obra y el resto del puerto", según enumeró la misma fuente del organismo presidido por Joan Gual de Torrella.

De todos modos, si el Govern decide finalmente que no pueden seguir utilizando ecoáridos para rellenar el ensanchamiento del muelle de cruceros, la Autoridad Portuaria "usará otro material procedente de canteras, a pesar de que el objetivo era reutilizar desechos". Las obras prosiguen, aunque ahora no requieren dicho relleno. Cuando sea necesario de nuevo, estudiarán las alternativas dependiendo de los permisos con los que cuenten.

La ampliación de la explanada del muelle de Ponent se inició en febrero y los trabajos tienen una duración de 34 meses, es decir, casi tres años. El presupuesto de las obras asciende a 21 millones de euros y la construcción corre a cargo de una UTE formada por la multinacional FCC y Construcciones Amer e Hijos. El motivo de esta importante ejecución es que "los atraques de Ponent y Peraires comparten tráfico de cruceros y ferries, por lo que se ha puesto de manifiesto que la prolongación del muelle de Ponent requiere más superficie operativa de la que actualmente dispone, especialmente cuando se producen situaciones de simultaneidad entre cruceros y ferries de línea regular", según informan desde la división de obras y proyectos.

La finalidad de la Autoridad Portuaria es "mejorar la operatividad y los niveles de servicio a cruceros". Para ello, "la solución propuesta supone la prolongación de 371 metros en la línea de atraque de la ampliación del muelle de Ponent norte (de aproximadamente 215 metros de longitud), a la vez que se genera una nueva superficie de explanada de 36.232 metros cuadrados, que se integra plenamente en la estrategia de planificación y distribución de tráficos portuarios".

La denuncia de los ecologistas, que ha sido llevada a la Fiscalía, viene porque en la playa de Can Pere Antoni se han encontrado plásticos parcialmente quemados. Afirman que son escorias (es decir, restos no quemados del proceso de combustión de la planta incineradora) procedentes de las obras. Los áridos reciclados (ecoáridos) usados para rellenar la futura explanada provienen de la planta de Son Reus y por ello el grupo ecologista GOB afirma que es un "escándalo", debido a que esos plásticos semiquemados "tendrían que desaparecer totalmente si la incineración se hiciera con todas las garantías", aunque creen que no ha ocurrido.