La Policía investiga la pintada que ayer apareció en la Biblioteca de Can Salas

La Biblioteca Pública de Can Salas apareció ayer con una pintada en su fachada. Se trata de una firma garabateada. La directora de este centro público, dependiente del Govern balear, Maria de Lluc Alemany, avisó a la Policía Local. Los agentes del Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (el GISD) son los encargados de investigar lo sucedido.

Al parecer, el autor de este fechoría escaló por la fachada del edificio y desde ahí, "rápidamente", dejó la que parece ser es su firma. Se lee Alianza Ave.

No es la primera vez que Can Salas es ´pintada´ ya que en las paredes laterales aparecieron más garabatos, "pero no de este tamaño". Ahora, desde Cultura se va a solicitar la intervención de Emaya para que proceda a la limpieza del muro.

En estos momentos, la Policía tras haber recabado información analizará el coste de los trabajos de limpieza ya que según a cuánto ascienda, la pena puede ser mayor. Si supera los 400 euros, la pena o multa podría ser grave.

Si la pintada se hubiese hecho sobre un edificio protegido o catalogado, sería un delito como lo ocurrido en la muralla de Palma que ha sufrido varias pintadas.