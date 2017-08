Consulta ciudadana para actualizar la normativa de animales de compañía

La actual ordenanza municipal que rige la relación entre humanos y animales de compañía entre las personas y los animales, sobre todo, teniendo en cuenta cómo se ha incrementado el número de mascotas que hay en Palma.

Los cambios, además, se han sustanciado tanto en la legislación como en el sensibilidad social.

Por todo ello, Cort va a pedir ayuda a los ciudadanos a los que va a consultar para que, a través de la web www.tufaspalma.cat aporten sus ideas. El plazo se cerrará el 8 de septiembre.

La consulta ciudadana, que ya empezó la semana pasada, se dirige también a entidades "más representativas y potencialmente afectadas por la futura normativa", indican desde el ayuntamiento.

Aspectos

Todos aquellos que remitan sus propuestas deben poner énfasis en los aspectos que garanticen el bienestar de los animales y el respeto a sus derechos. En una estación, el verano, en que es habitual el abandono de muchos de los animales de compañía, este será uno de los puntos clave.

También serán muy importante que se contemple el tener animales de manera responsable en el entorno urbano, un medio sensible y de fricciones constantes entre muchos de los ciudadanos que no tienen animales y contemplan cómo algunos que sí tienen no cumplen con reglas de civismo y convivencia, como la retirada de los excrementos de sus perros, por ejemplo.

Otro de los aspectos que se valorarán son los que alienten la mejora de la convivencia entre humanos y animales en Palma.

Cort no se libra ya que se esperan ideas sobre cómo mejorar los servicios municipales para proteger a los animales de compañía. También serán importantes las ideas para regular las actividades relacionadas con estos animales.

Asimismo se va a revisar el régimen de sanciones para que tenga un carácter disuasorio hacia acciones de tenencia irresponsable de animales o incívicas con la utilización del espacio público.

No se descarta ampliar la ordenanza animales hacia otros animales que viven en Palma.