Cort exige tres millones del impuesto turístico para el bosque de Bellver y El Temple

Cort exige al Govern tres millones de euros de la tasa turística de este año para mejorar el bosque de Bellver y rehabilitar las torres del Temple. El Ayuntamiento quiere destinar unos 900.000 euros a la restauración de los tres caminos perimetrales que quedan por delimitar y adecuar en el pulmón verde de Ciutat, y a la señalización de los espacios públicos para evitar que la presión turística y residencial siga degradando el bosque. Los 2,1 millones restantes que el consistorio pide al Ejecutivo balear son para finalizar la rehabilitación del Temple, adquirida por Cort hace una década, y abrirla al público como parte del museo de historia de la ciudad, junto con Bellver y Can Balaguer, que se pondrá en funcionamiento a finales de año.

El alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha explicado esta mañana los dos citados proyectos que presentarán al Plan Anual de Impulso del Turismo Sostenible para el periodo 2017 y ha dicho que "nadie entendería que no fuesen pagados por el Govern", a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, que Palma no recibió ni un euro de la popularmente conocida como ecotasa. "Tenemos el puerto, el aeropuerto, alquiler vacacional, una importante planta hotelera... Palma soporta mucha presión turística y los residentes tienen que ver que hay un retorno", advirtió Noguera, que no contempla que en 2017 no haya fondos del impuesto turístico para la capital balear.