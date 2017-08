Autoridad Portuaria da 24 horas para desalojar el Nassau Beach

La Autoridad Portuaria de Balears ha dado 24 horas de plazo a la empresa que gestiona el Nassau Beach para que desaloje este local, situado en la playa de Can Pere Antoni. Una vez transcurrido ese tiempo, que se cumplirá hoy a las dos de la tarde, y si los responsables del club no abandonan el establecimiento, la APB cortará el suministro eléctrico de gas y agua al bar, al que podría entrar acompañado de las fuerzas de seguridad del Estado, ya que cuenta con un auto judicial que le autoriza a ello. Pese al ultimátum, ayer por la tarde, el Nassau Beach funcionaba con total normalidad.



La APB informó que desde ayer cuenta con el auto judicial que le autoriza "a entrar al bar-restaurante de la zona de Troneres del puerto de Palma, conocido como Nassau Beach, después de que el pasado 5 de abril el consejo de administración de la APB decretara el desahucio administrativo de la empresa Insula Avantia SL".

Tal como recordó la Autoridad Portuaria, "esta empresa ha sido instada en varias ocasiones a cesar de forma inmediata la ocupación de esta parte de dominio público portuario, por estar ocupándolo indebidamente y sin título habilitante desde diciembre de 2016". Todos esos avisos han tenido un nulo resultado.

Gestión sin autorización



La concesión que ostentaba Insula Avantia para explotar el local del Nassau Beach finalizó en octubre de 2014. Desde esa fecha, la APB le ha ido otorgando autorizaciones para seguir con este negocio hasta el pasado mes de diciembre. Según recuerda Autoridad Portuaria de Balears, previo aviso a la empresa, el uno de febrero se inició el procedimiento sancionador por la ocupación de dominio público sin autorización.

La empresa presentó alegaciones, pero el Consejo de Administración de la APB las desestimó y dio inicio al proceso de desahucio administrativo el pasado mes de abril.

Pese a anteriores órdenes de desalojo, la empresa responsable del Nassau ha continuado con su actividad. Ahora, la Autoridad Portuaria cuenta con el autor judicial que le permite entrar a la fuerza en el club.

Total tranquilidad



Ayer por la tarde, el bar restaurante del Portixol Nassau Beach, que tiene que ser desalojado hoy, permanecía en total tranquilidad. El negocio funcionaba con normalidad de cara al público: hamacas en el exterior, clientes atendidos y ningún indicio de que se fuera a abandonar el lugar.

El encargado del restaurante no quiso hacer ninguna declaración sobre la orden de desahucio e insistía en que no sabía "nada" sobre la situación en la que se encontraban. Los trabajadores del bar explicaron que estaban llamando varios medios de comunicación pidiendo información, pero que los propietarios del negocio no se encontraban presentes, por lo que no hicieron más declaraciones.

El restaurante de la playa de Can Pere Antoni está situado encima de la arena y cuenta con tres áreas: una zona interior y exterior, donde hay mesas y se atiende a los clientes del restaurante, y un espacio de hamacas cerca del mar, donde los clientes descansan tomando algo.